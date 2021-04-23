شوف كتالوج تخفيضات العثيم الأسبوعي السعودية

كتالوج تخفيضات العثيم الأسبوعي السعودية، متاجر العثيم من أهم وأكبر المتاجر التي تنافس خلال شهر رمضان الكريم على تقديم أفضل وأهم العروض، على السلع الغذائية والإلكترونية، والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، والمنظفات المنزلية وغيرها.

كتالوج تخفيضات العثيم الأسبوعي السعودية

نقدم لكم بالصور أحدث كتالوج تخفيضات لشركة العثيم ويمكنك الحصول على هذه التخفيضات من خلال أي فرع فروع من متاجر العثيم بالمملكة السعودية، ونظراً إلى أن العثيم تقدم تخفيضات ضخمة على كافة المنتجات لديها أختارنا لكم مجموعة من أهم هذه العروض.

عروض وتخفيضات السلع الغذائية من العثيم المملكة السعودية

كيس أرز بسمتي من إنتاج الوليمة وزن 10 كيلو جرام، بسعر 68.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

عدد 4 علب شوربة دجاج بالشعرية من ماجي، وزن العلبة 60 جرام، بسعر 9.94 ريال بدلاً من 15 ريال.

كيس أرز أبيض من شركة صنوايت، وزن 5 كيلو جرام، بسعر 31.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

عدد 4 علب فول مدمس، من شركة حدائق كاليفورنيا، وزن العلبة 400 جرام، بسعر 9.95 بدلاً من 15.80.

خصومات اللحوم المجمدة

كيس صدور دجاج وزن 2 كيلو جرام، من ساديا بسعر 39.95 ريال بدلاً من 55 ريال.

كيس أفخاد دجاج جاهزة للقلي وزن 900 جرام، من شركة ساديا، بسعر 8.50 ريال بدلاً من 16.50.

علبة برجر لحم بقري، عدد 24 قطعة، من شركة ساديا، بسعر 27.95 ريال بدلاً من 42.75 ريال.

دجاجة مجمدة وزن الدجاجة 1200 جرام، من شركة ساديا بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

عروض متاجر العثيم على المنظفات المنزلية

منعم ومعطر للأقمشة من شركة كمفورت، وزن الزجاجة 3 لتر، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 30.50 ريال.

زجاجة جل برسيل لغسيل الملابس، وزن الزجاجة 4.8 لتر، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 59.75 ريال.

منظف للعبايات السوداء سائل من شركة برسيل، وزن 2.9 لتر مع زجاجة برائحة الورد وزن 900 مل، بسعر 39.95 بدلاً من سعر 46.95 ريال.

زجاجة لتطهير وتنظيف الأرض والأسطح من شركة داك، وزن الزجاجة 3 لتر، بسعر 19.50 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

عروض وتخفيضات اللحوم الطازجة العثيم السعودية