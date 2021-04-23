شوف عروض بنده للجوالات في رمضان وأقوى العروض التنافسية على الهواتف الذكية من سامسونج

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عروض بنده للجوالات في رمضان، رغم الانشغال بالمواد الغذائية والمأكولات والحلويات الرمضانية – أعاد الله الشهر على الأمة الاسلامية بالخير – فقد قامت أسواق هايبر ماركت بنده بدراسة وتقديم عروضا مغرية جدا على الجوالات والهواتف الذكية، وذلك حرصا من هايبر بندة ماركت على أن تكون التخفيضات الرمضانية شاملة جميع منتجات بندة، واليكم بعض هذه العروض على المحمول. عروض الجوالات في بنده عروض هايبر بنده وعروض الالكترونيات في هايبر بنده جهاز سامسونج أي 12 – Samsun A12 (2 SIM Cards 4G) ، مساحة الشاشة 6.5 بوصة مربعة، ثماني النواة، سعة ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية بعدسات 48+5+2+2 ميجا بكسل، مع امكانية اضافة كارت ميموري Micro SDXC؛ السعر في العرض 599 ريال سعودي لاغير.

عروض بنده اليوم و عروض هايبر بنده للجوالات جهاز سامسونج أي 02 – Samsun A02 (2 SIM Cards 4G) ، مساحة الشاشة 6.5 بوصة مربعة، رباعي النواة، سعة ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، 3 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية بعدسات 13+2 ميجا بكسل، مع امكانية اضافة كارت ميموري Micro SDXC؛ السعر في العرض 425 ريال سعودي لاغير. الجوالات وعروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده عروض هايبر بندة وعروض بندة للجوالات جدة جهاز سامسونج أي 71 – Samsun A71 ، مساحة الشاشة 6.7 بوصة مربعة، ثماني النواة، سعة ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية بعدسات 61+12+5+5 ميجا بكسل، مع امكانية اضافة كارت ميموري Micro SDXC؛ السعر في العرض 1299 ريال سعودي لاغير.

عروض بنده للجوالات جهاز سامسونج أي 71 – Samsun A71 ، مساحة الشاشة 6.7 بوصة مربعة، ثماني النواة، سعة ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية بعدسات 61+12+5+5 ميجا بكسل، مع امكانية اضافة كارت ميموري Micro SDXC؛ السعر في العرض 1299 ريال سعودي لاغير. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات في رمضان وأقوى العروض التنافسية على الهواتف الذكية من سامسونج - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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