نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض وخصومات شهر مايو من لولو هايبر ماركت بالسعودية في المقال التالي

بمناسبة قدوم فصل الربيع نقدم لكم أقوى عروض وخصومات شهر مايو على مختلف أجهزة المكيفات الموجودة داخل هايبر لولو المعروض بأسعاره المميزة، وتستمر هذه العروض حتى يوم ٢ من مايو المقبل ، وإليكم ايضا عروض لولو هايبر علي مختلف منتجات أيكون . عروض وخصومات شهر مايو على مختلف أجهزة المكيفات سوبر جينرال Super General مكيف هواء محمول ٢.١ طن بسعر رائع من لولو هايبر ١٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٩٩ ريال سعودي.

مكيف شباك Dora دورا ١. ٥ طن بارد بسعر ١٠٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٤٩ ريال سعودي.

منقي هواء من ١٣إم 13M بسعر ٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩٩ ريال سعودي.

مكيف سبليت بارد وحار من هاس Haas ١٨٠٠٠ وحدة بسعر ١٨٤٩ ريال سعودي بدلا من ٢٠٦٩ ريال سعودي.

مكيف سبليت من نيكاي Nikai ١٧٣٠٠ وحدة بسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٠٩٩ ريال سعودي.

إل جيLG مكيف سبليت بارد وحار ١٨٠٠٠ وحدة بسعر ٣٠٨٩ ريال سعودي بدلا من ٣٢٩٩ ريال سعودي.

مكيف سبليت وايت ويستنجهاوس White Wisting House ١.٥ طن بسعر ٢١٤٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥٢٩ ريال سعودي.

سوبر جينرال Super General مكيف سبليت ١٨٠٠٠ وحدة بارد بسعر ١٨٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٤٩٩ ريال سعودي. تخفيضات مميزة جدا من هايبر لولو نقدم لكم في عروض وخصومات مايو من لولو هايبر مكيف شباك هاسHaas ٢٢٠٠٠ بارد فقط بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٨١٥ ريال سعودي.

مكيف شباك وايت ويستنجهاوس White Wisting House ١٧٦٠٠ وحدة بسعر ١٣٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٨٩ ريال سعودي.

مكيف شباك من نيكاي Nikai ١٧٢٠٠ وحدة بسعر مميز جدا ١١٣٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٨٩ ريال سعودي.

مروحة مكتب بلاك أند ديكر Black and Dacker بسعر ١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥٩ ريال سعودي.

مروحة إليكنا بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٠٩ ريال سعودي.

نيكاي Nikai مروحة صناعية ٣ في ١ بسعر ١٠٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٩ ريال سعودي.

جهاز مرطب الهواء من بيورير بسعر ٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ٤٦٩ ريال سعودي الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض وخصومات شهر مايو من لولو هايبر ماركت بالسعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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