شوف عروض الجوالات في بنده الآن وتنزيلات حتى 24% على الهواتف الذكية من هواوي ولينوفو

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عروض الجوالات في بنده الآن، بالرغم من أن أسواق هايبر بندة ماركت اشتهرت بالعروض التي لا تمكن مقاومتها على المنتجات الغذائية والمنزلية، فتقوم أيضا أسواق هايبر ماركت بنده بعمل خصومات متعددة و تنافسية على الاليكترنيات والأجهزة الكهربية حرصا من بندة على طرق كل أبواب المنافسة الشريفة. الجوالات في عروض الالكترونيات في هايبر بنده عروض بنده للجوالات وجوال هواوي واي 7 بي – Huawei Y7P (2 SIM Cards – 4G)، ذاكرة مدمجة داخلية سعة 46 GB، معالج ثماني النواة، مساحة الشاشة 6.32 بوصة، 4G RAM، متكامل مع كروت الذاكرة microSDXC، كاميرات خلفية 48+8+2 MP، والأمامية 8MP، بعد تخفيضات بنده 649 ريال سعودي بدلا من 711 ريال.

عروض الجوالات في بنده جوال هواوي نوفا 7 أي – Huawei Nova 7i (2 SIM Cards – 4G)، ذاكرة مدمجة داخلية سعة 128 GB، معالج ثماني النواة، مساحة الشاشة 6.4 بوصة، 8G RAM، متكامل مع كروت الذاكرة نانو ميموري، كاميرات خلفية 48+8+2+2 MP، والأمامية 16MP، بعد عرض بنده 879 ريال سعودي بدلا من 1149 ريال.

عروض هايبر بنده للجوالات جوال هواوي واي 8 بي – Huawei Y8P (2 SIM Cards – 4G)، ذاكرة مدمجة داخلية سعة 128 GB، معالج ثماني النواة، مساحة الشاشة 6.3 بوصة، 6G RAM، متكامل مع كروت الذاكرة نانو ميموري، كاميرات خلفية 48+8+2 MP، والأمامية 16MP، بعد عرض بندة 699 ريال سعودي بدلا من 859 ريال. عروض هايبر بنده جوالات عروض بندة للجوالات جوال لينوفو كي 12 – Lenovo K12 (2 SIM Cards – 4G)، ذاكرة مدمجة داخلية سعة 64 GB، معالج ثماني النواة، مساحة الشاشة 6.5 بوصة، 4G RAM، متكامل مع كروت الذاكرة microSDXC، كاميرات خلفية 48+2 MP، والأمامية 5MP، بعد اسعار بنده 479 ريال سعودي بدلا من 599 ريال.

عروض هايبر بنده جوال هواوي واي 9 أي – Huawei Y9A (2 SIM Cards – 4G)، ذاكرة مدمجة داخلية سعة 128 GB، معالج ثماني النواة، مساحة الشاشة 6.63 بوصة، 8G RAM، متكامل مع كروت الذاكرة نانو ميموري، كاميرات خلفية 64+8+2+2 MP، والأمامية 16MP، بسعر بندة 1049 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الجوالات في بنده الآن وتنزيلات حتى 24% على الهواتف الذكية من هواوي ولينوفو - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجوالات في بنده الآن وتنزيلات حتى 24% على الهواتف الذكية من هواوي ولينوفو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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