نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير بتخفيضات حتى 35% على ايفون جرير وسامسونج في jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على جوالات ايفون ، وسامسونج، وهواوي بتخفيضات حصرية تصل إلى 35% في jarir bookstore ، حيث تتنوع الهواتف في مواصفاتها بين فئات الفلاج شيب ذات الإمكانيات العالية والأسعار المرتفعة، وبين الهواتف الإقتصادية من الفئات المتوسطة التي يفضلها معظم مستخدمي الجوالات.

عروض مكتبة جرير بتخفيضات حتى 35% على ايفون جرير وسامسونج في jarir bookstore

عروض مكتبة جرير jarir الجديدة على الجوالات الحديثة ذات الطراز الذكي، نقدمها في التالي بكل ما تتضمنه من تفاصيل عن الكاميرا، ونوعية الشبكة، وحجم الرامات، والذاكرة الخارجية، وهذا لنساعدكم في إختيار الجوال المناسب لكم.

عروض مكتبة جرير

تعد هواتف جرير ايفون من فئات الهواتف الفلاج شيب، والتي يعتز بها مستخدميها، حيث تتميز هواتف iphone بجودتها ومتانتها العالية، ويتميز معظمها بمقاومتها للماء والغبار تحت عمق يتجاوز المتر، كما يتم تصميمها بشكل أنيق وجذاب يعطي مستخدميها الإحساس بالرقي والفخامة.

جوال جرير ايفون 12 برو مساحة داخلية 128 جيجابايت، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 4699 ريال سعودي.

مساحة داخلية 128 جيجابايت، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 4699 ريال سعودي. جوال ايفون 12 مساحة داخلية 64 جيجابايت، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 3599 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

مساحة داخلية 64 جيجابايت، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 3599 بدلًا من 3799 ريال سعودي. جوال ايفون se جرير مساحة داخلية 64 جيجابايت، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 3599 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

عروض جرير

يهتم الكثير من مستخدمي الجوالات بمساحة الهاتف الداخلية عند شراء هاتفهم الجديد، حيث أن هناك بعض الهواتف التي لاتدعم تشغيل شريحتين إتصال مع كارت ميموري للذاكرة الخارجية، وبهذا تصبح مساحة التخزين في الهاتف محدودة، ومن هنا زاد إقبال الناس على شراء جوالات جرير ذات المساحة الداخلية بسعة 512 جيجا بايت، لكونها الأعلى حاليا في الجوالات التي تم طرحها حديثًا.

جوال Huawei جرير هواوي بي 40 برو بلس مساحة داخلية 512 جيجابايت، بسعر 4319 بدلًا من 1799 ريال سعودي، بتخفيض 10%.

بي 40 برو بلس مساحة داخلية 512 جيجابايت، بسعر 4319 بدلًا من 1799 ريال سعودي، بتخفيض 10%. جوال تيلو جامز، مساحة داخلية 512 جيجابايت، بسعر 3799 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبات جرير

عند الحديث عن الجوالات الحديثة في تخفيضات جرير اون لاين يجب التحدث عن مقاس الشاشة، فهو من المعايير الهامة في إختيار الجوال، حيث تقدم الشاشة الكبيرة مشاهدة مميزة للأفلام وكذلك تجربة شيقة للألعاب.

جوال جرير سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا، مساحة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 3799 بدلًا من 5149 ريال سعودي، بتخفيض 26%.

جالاكسي نوت 20 الترا، مساحة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 3799 بدلًا من 5149 ريال سعودي، بتخفيض 26%. جوال سامسونج s20 الترا جرير ، مساحة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 3299 بدلًا من 5039 ريال سعودي، بتخفيض 35%.

قدمنا اليوم العديد من عروض جرير على الهواتف من فئات سلسلة أيفون، وكذلك سامسونج وهواوي، حيث حرصنا على تقديم أجود أنواع الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، والكاميرات عالية الجودة، وانتظرونا في المزيد من عروض السعودية للجوالات.