شوف أقوى عروض العثيم للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية في رمضان

عروض العثيم تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في شهر رمضان المبارك تحت شعار في شهر الخير عروضنا غير، فتقدم مجموعة أسواق العثيم أقوى التخفيضات على المنتجات المختلفة من سلع غذائية ومنتجات استهلاكية بالإضافة إلى عروض الأجهزة والأدوات المنزلية وغيرها العديد من مستلزمات المنزل، فدائماً ما تسعى إلى تقديم أجود الخامات والمنتجات بأوفر الأسعار لعملائها القيمين والتي يجعلهم يفضلونها عن غيرها من الأسواق والهيبرات المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات:

تقدم مجموعة العثيم خلال هذا العرض الأسبوعي تخفيضات هائلة على تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة بأحجام ومركات مختلفة، بالإضافة إلى عروض شاشات التلفزيون بأحجام وأنواع مختلفة وتقنيات متعددة، كما تقدم مجموعة من العروض المتنوعة على أجهزة المطبخ التي لا غنى عنها في كل بيت وخصوصاً في شهر رمضان المبارك مثل الفرن الكهربائي والميكروويف والقلايات الهوائية في أكثر من عرض مختلفين في الماركات والأسعار بحيث تتناسب مع ميزانية الشرائح المختلفة من المجتمع السعودي.

العروض:

عروض العثيم للأدوات المنزلية من أدوات المطبخ:

تتنوع عروض في هذا القسم إلى عروض في غاية الأهمية لكل بيت ما بين أطقم قدور تيفال للمطبخ، وقدور تسوية بالضغط وقدور سويت هوم غير لاصقة لأكل صحي.

كما توجد عروض قيمة على طقم بورسلين منوع رفيع الذوق ينير سوفرتك بسعر 13.95 ريال سعودي فقط، وترمس بلاميرو سعة واحد لتر بسعر 29 ريال سعودي ويتميز بشكل الإنسيابي ذات ذوق جمالي رائع بألوانه المختلفة، بالإضافة إلى طقم حافظة طعام سوبر ماكس 3 قطع ومقلاة رويال فورد، طقم شوربة ملامين، طقم بيالات شاي كاسات بونيتا بسعر 11.50 ريال سعودي للربطتين، كما يوجد سطل ( جردل) مساحة ملتون بسعر ٤٤ ريال سعودي.