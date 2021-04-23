شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية في السعودية، شركة بنده لبيع جميع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده بعد امتلاكها لعشرات الفروع في جميع أنحاء المملكة قامت بتأسيس المصنع الخاص بها، وأصبح نشاط شركة بنده لا يقتصر على التجارة فقط، بل أصبحت الشركة مسئولة عن عملية تصنيع وإنتاج عدد كبير من المنتجات والسلع المختلفة.

عروض بنده الأسبوعية

تقوم جميع فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية بعمل تخفيضات هائلة وعروض مميزة خلال شهر رمضان على السلع الغذائية بأقل الأسعار والتي تنافس كافة المحلات والأسواق في المملكة العربية السعودية

خصومات بنده بلغ سعر كيلو صدور حبش مدخن حلواني إخوان ٨٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٥ ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر كيلو صدور دجاج مدخن حلواني ٧٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٠ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر كيلو خليط زبدة غير مملحة ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو جبن أبيض ملح خفيف الطيب ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٨ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو جبنه فيتا السعودية ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو جبن قليل الدسم هايلاند قريش ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو حلاوة طحينية ماركة الخروف ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

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