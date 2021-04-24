نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كارفور اليوم السبت 24 ابريل 2021 الموافق 12 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض كارفور اليوم حيث تعد من العروض المميزة جدا في المملكة العربية السعودية والتي ينظرها الجميع في كل أسبوع حيث تقدم جميع ما يحتاجه كل بيت من مواد غذائية وأدوات منزليه وكهربائيه ومستحضرات تجميل وملابس للرجال والنساء بخصومات تصل إلي 50% بمناسبه شهر رمضان المبارك والتي تستمر لمد يوم واحد فقط الجمعة 12 رمضان 1442 في جميع متاجر كارفور .

عروض كارفور اليوم

تقدم عروض كارفور اليوم جميع أنواع الجبن :

تحتوي عروض كارفور علي جبنه براميلي قريش ساده بسعر 24.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور علي جبنه قريش طبيعي بسعر 39.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور جده علي جبنه بيضاء ملح خفيف بسعر 32.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور الرياض علي جبنه شيدر بسعر 98 ريال سعودي فقط

تحتوي عروض كارفور علي جبن رومي قديم بسعر 84.95 ريال سعودي

تشمل عروض كارفور جده جميع الفواكه والخضروات بتخفيضات كبيره :

تحتوي عروض كارفور علي بطاطس طهي بسعر3 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور جده علي جزر بسعر 4.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور علي مشروم بسعر 19.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور علي كرنب ابيض بسعر 4.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور علي بطيخ بسعر 7.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور علي خوخ بسعر 14.75 ريال سعودي

كمت تقدم ايضا جميع انواع اللحوم الطازجه حيث تحتوي علي كفته بقري بسعر 99.95 ريال سعودي و وش فخده بقري بسعر 129 ريال سعودي و مفروم بقري قليل الدسم بسعر 109 ريال سعودي و مكعبات بقري بسعر 109 ريال سعودي

تقدم عروض كارفور جميع انواع المساحيق ومنها مسحوق غسيل اوتوماتيك ابيض او الون بسعر 59.95 ريال سعودي و كارفور صابون يدين بسعر 7.95 ريال سعودي و كلوريل مجموعه مبيض بسعر بسعر 24.95 ريال سعودي و اوكسي جيل اتوماتيك بسعر 59.95 ريال سعودي و تحتوي ايضا علي مناديل للوجه بسعر 26.95 ريال سعودي و مطهر بسعر 44.95 ريال سعودي

تحتوي عروض كارفور علي جميع أنواع الزيوت الخاصة بالطبخ حيث تقدم زيت عباد الشمس بسعر 43.95 ريال سعودي و قليه زيت خليط بسعر 41.95 ريال سعودي و كريستال زيت بسعر بسعر 79.95 ريال سعودي و هلا زيت عباد الشمس بسعر 114.95 ريال سعودي و عافيه زيت ذره بسعر 84.95 ريال سعودي و تشمل ايضا زيت الزيتون بسعر 69.95 ريال سعودي و تراست زيت الزيتون بسعر 89.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض كارفور اليوم السبت 12 رمضان 1442 في جده والرياض والتي قدمناها لكم من خلال مجله العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والملابس والمنظفات بتخفيضات كبيره بمناسبه شهر رمضان المبارك فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وكي تستفيدوا من تلك التخفيضات.

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