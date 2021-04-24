نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم السبت 12 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده وهايبر بنده اليوم حيث تعد من العروض المهمه والتي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية مكه والرياض وجده حيث تقدم عروض بنده وهايبر بنده جميع المستلزمات الغذائية التي يحتاجها كل بيت من فواكه وخضروات ومعلبات ولحوم واسماك وجميع المشروبات والتمر بخصومات تصل الي 50% لمده اسبوع فقط بمناسبه شهر رمضان الكريم.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تقدم عروض بنده وهايبر بنده جميع المكسرات :

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي حمص حب بسعر 8.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي بهارات شوربه بسعر 29.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي لوز ابيض شرائح بسعر 54.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي مكسرات مشكله بسعر 49.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي سميد خشن اماراتي بسعر 5.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي بن حلاواني بسعر 49.95 ريال سعودي

تضم عروض بنده وهايبر بنده خضار بسعر 9.95 ريال سعودي و برجر بقري بسعر 19.95 ريال سعودي و بطاطس بسعر 7.95 ريل كم تحتوي ايضا علي جميع انواع الدواجن حيث تقدم صدور دجاج طريه بسعر 17.95 ريال سعودي و افخاد دجاج بسعر 15.95 ريال سعودي و كب كيك بسعر 9.95 ريال سعودي و شرائح البطاطس الطازجه بسعر 9.90 ريال سعودي فقط

تشمل عروض بنده وهايبر بنده علي جميع أنواع البسكويت :

تقدم عروض بنده معمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده كيك انجليزي بسعر 4.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده اليوم دونات بسعر 6.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبربنده جميع أنواع الأسماك حيث تقدم في عروضها تخفيضات علي الجمبري مزرعه 24.95 ريال سعودي و جمبري منظف بسعر 59.95 ريال سعودي و مفروم دجاج بسعر طازج بسعر 9.95 ريال سعودي كما تحتوي علي كفته كولمبي بسعر 28.95 ريال سعودي و معمول بالتمر بسعر 12.95 ريال سعودي و بطاطس شيبسي بسعر 10.50 ريال سعودي

كانت هذه عروض بنده وهايبر بنده اليوم في يوم السبت 24 ابريل 2021 الموافق 12 رمضان والتي تقدم جميع المستلزمات الرمضانية لجميع المواطنين والتي توفرها في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في جميع المدن داخل المملكة العربية السعودية كي يستطيع جميع الأشخاص الاستفادة من تلك المنتجات الغذائية قبل نفاذ العرض.

تحديث لعبة ببجي موبايل 2021 بالمميزات والإضافات الجديدة لـ pubg mobile