نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم السبت 24 ابريل 2021 الموافق 12 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم السبت حيث يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية لما تقدمه من خصومات كبيره ومتنوعه علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات وجميع أنواع المعلبات والأدوات المنزلية والكهربائية حيث تتوفر جميع المنتجات داخل متاجر وأسواق بنده وتستمر هذه العروض حتي يوم الثلاثاء 27 ابريل 2021

عروض بنده اليوم

تضم عروض بنده جميع انواع العصير الطازج الذي يحتاجه الجميع اثناء الافطار حيث تقدم :

تحتوي عروض بنده اليوم علي عصير طازج ندي بسعر 6.95 ريالس عودي

تحتوي عروض بنده اليوم علي شراب سن توب بسعر 9.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده اليوم علي مياه دالا بسعر 14.50 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده اليوم علي عصير المراعي بسعر 13.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده اليوم علي عصير كي دي دي بخصم 35%

تقدم عروض بنده جميع السلع الرمضانية بخصومات كبيره بمناسبه شهر رمضان الكريم :

تحتوي عروض بنده اليوم علي ارز بسمتي بسعر 29.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده اليوم الجمعة علي حليب مجفف بسعر 39.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده اليوم علي دجاج دو بسعر 89.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي اكياس شاي اسود بسعر 29.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بندة علي زيت نباتي بسعر 14.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي سكر ناعم الاسره بسعر 19.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده العديد من المنتجات الغذائية أيضا حيث تقدم شرائح سموسه بسعر 5 ريال سعودي و بقسماط طازج بسعر 3.95 ريال سعودي و كيك بسعر 11.95 ريال سعودي كما تضم ايضا في عروضها عجينه سمبوسه بالزيت بسعر ر2.95 ريال سعودي و رقائق السمبوسه بسعر 11.95 ريال سعودي و كب كيك بحشو الكراميل بسعر 9.95 ريال سعودي و خبز توست ابيض بسعر 2.95 ريال سعودي و شيز كيك بالفراوله بسعر 27.95 ريال سعودي

تشمل عروض بنده اليوم خصومات علي جميع أنواع الجبن :

تحتوي عروض بنده علي جين قليل الدسم بسعر 18.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي جبن ابيض دبل كريم بسعر 14.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي جبن ابيض دوبل كريم بسعر 14.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بندة علي لبنه عاديه بسعر 22.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي جبن احمر شيدر بسعر 44.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي جبن رومي بسعر 32.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي طحينه بلدي بسعر 18.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الزيتون والسود والأخضر حيث تقدم زيتون اسود مغربي بسعر 19.95 ريال سعودي و زيتون مشكل مغربي بسعر 16.95 ريال سعودي و جبنه أيدام بسعر 36.95 ريال سعودي و مخلل مشكل يوناني بسعر 8.95 ريال سعودي و حلاوة طحينيه بسعر 12.95 ريال سعودي و ومربي بسعر 12.95 ريال سعودي

كانت كل هذه عروض العثيم اليوم التي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والتي تضم العديد من المنتجات الغذائية والمتنوعة والتي يحتاج إليها كل بيت في شهر رمضان حيث تقدم أسواق ومتاجر بنده جميع السلع الغذائية بخصومات كبيره للمواطنين كي يستفيدوا من تلك التخفيضات حيث يتوفر هذه العرض لمده أسبوع فقط وحتي نفاذ الكميه المحددة.

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