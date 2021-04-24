نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم السبت 12 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم حيث تعد من العروض المميزة جدا والتي تقدم افضل المنتجات الغذائية وجميع الأدوات المنزلية والكهربائيه بخصومات كبيره تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان المبارك لذالك ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة حيث يتوفر هذه العرض حتي يوم الثلاثاء 27 ابريل 2021 كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات من عروض العثيم.

عروض العثيم اليوم



تحتوي عروض العثيم اليوم علي العديد من المنتجات والتي سوف نقدمها لكم :

تشمل عروض العثيم شاي ربيع بسعر 18.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم تونه بسعر 11.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم مسحوق تايد لغسيل الملابس بسعر 29.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم اليوم ارز بسعر 46.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم جبن المراعي بسعر 10.50 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم حليب نيدوا بسعر 46.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم اليوم السبت جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية والمكسرات حيث تقدم معجنات مشكله بسعر 24.95 ريال سعودي و عجين السمبوسه بسعر 9.95 ريال سعودي و عجين الكنافة بسعر 9.95 ريال سعودي و بلح الشام بسعر 17.50 ريال سعودي قطايف بالمكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي و كنافه بجوز الهند بسعر 18 ريال سعودي وبخصم 50%

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع انواع الفواكه والخضروات :

تقدم عروض العثيم اليوم كمثري بسعر 6.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم خس بسعر 4.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم كوسه خضراء بسعر 4.25 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم ملفوف المحشي بسعر 2.25 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم فلفل حار اخضر بسعر 4.45 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم برتقال بسعر 2.95 ريال سعودي

كما تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع التمر والذي يحتاجه كل بيت أثناء الإفطار والسحور :

تقدم أسواق العثيم تمر عجوه بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم تمر انتاج النخيل رطب بسعر 12.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تمر تمارا بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تمر جالاكسي بسعر 36.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الأجهزة المنزلية والملابس بخصومات كبيره :

تقدم عروض العثيم اليوم مقلاه بطاطس بسعر 167 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم طقم بيجامه نسائي بسعر 19.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم قدر ضغط بسعر 79 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم السبت شنطه سفر بسعر 84.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تيشرت بولو رجالي بسعر 14.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم منشفه وجه بسعر 9.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم شاشه تليفزيون بسعر 729 ريال سعودي

كانت هذه عروض العثيم اليوم علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والجوالات وشاشات التليفزيون بمختلف أنواعها واحجامها ومحتلف انواع الملابس للرجال والنساء حيث تستمر هذه العروض في متاجر وأسواق عبد لله العثيم لمده أسبوع وحتي يوم الثلاثاء 27 ابريل فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات كي تستفيدوا من تلك التخفيضات الكبيرة والمتنوعة بمناسبه شهر رمضان الكريم.

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