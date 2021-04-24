نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم السبت 24 ابريل الموافق 12رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبيرعلي عروض هايبر بنده اليوم من المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من العروض المميزة التي ينتظرها الجميع في كل يوم حيث تقدم افضل أنواع السلع الغذائية بتخفيضات كبيره جدا في جميع متاجر وأسواق هايبر بنده والتي تسمر لمده أسبوع وحتي 27 ابريل 2021 كي يستطيع جميع الأشخاص الاستفادة من تلك الخصومات المقدمة.

عروض هايبر بنده اليوم

تقدم عروض هايبر بنده اليوم جميع انواع المشروبات وتشمل المشروبات الغازيه :

تقدم عروض هايبر بنده بيبسي عادي و دايت و سفن اب و تفاح و فروله و برتقال بسعر 4.45 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده اليوم مشروب التوت الطبيعي بسعر 12.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده كوكا كولا بسعر 12.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده اليوم مياه اروي بسعر 11.95ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع الجبن والالبان :

تحتوي عروض هايبر بنده اليوم علي زبادي كامل الدسم بسعر 9.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده اليوم كريمه الطبخ بسعر 9.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي لبنه فاخره الدسم بسعر 9.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بندة علي جبنه فيتا بسعر 7.50 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده جده علي جبنه شيدر بسعر 12.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي جبنه مثلثات بسعر 8.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده اليوم علي شرائح السمبوسه بسعر 5 ريال سعودي و البقسماط الطازج بسعر 3.95 ريال سعودي و كيك بسعر 11.95 ريال سعودي و صدور دجاج بسعر 17.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي برجر بقري بسعر 19.95ريال سعودي و مينز تشيز كيك بسعر بالفراوله بسعر 27.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده زبده غير مملحه بسعر 9.95 ريال سعودي و جبنه تشدر كرافت بسعر 10.95 ريال سعودي و جبنه مثلثات البقرة الضاحكة بسعر 11.50 ريال سعودي و دجاج دو بسعر 23.95 ريال سعودي و سوبر رول امريكانا بسعر 6.95 ريال سعودي و بطاطس نصف مسلوقه بسعر 13.95 ريال سعودي و دجاج برديكس بسعر 19.95 ريال سعودي و تقدم خضار اخضر بسعر 12.95 ريال سعودي

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم السبت التي نقدمها لكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي مجله عروض هايبر بنده التي تضم العديد من المنتجات الغذائية بخصومات كبيره جده تصل الي 50% لجميع المواطنين كي يستفيدوا من هذه العروض والخصومات المتنوعة حيث تستمر هذه العروض حتي يوم الثلاثاء المقبل 27 ابريل في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

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