نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم السعودية وأقوى الخصومات على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية ينتظرها الكثير من المستهلكين في المملكة السعودية، حيث أنه يقدم دائما عروض لا مثيل لها في السعر والجودة، وهذا ما تعود عليه المواطن السعودي من العثيم خاصة تلك العروض الأسبوعية التي يتم طرحها في شهر رمضان، فإليكم هذه العروض.

عروض العثيم السعودية

يقدم العثيم الكثير من التخفيضات على السلع الغذائية ليس في شهر رمضان فقط بل على مدار العام، حيث يتميز بالعروض الأسبوعية والشهرية ولكن في المناسبات و الأعياد الرسمية تكون العروض بشكل أكثر من باقي أيام العام، خاصة عروض شهر رمضان المبارك الذي يزداد التخفيض عن باقي المناسبات، وذلك لأن شهر رمضان يشتهر بزيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية عن باقي العام وإليكم العروض.

اشتهر العثيم بتوفير جميع السلع التي يحتاج إليها المواطن في السعودية التي تختص بشهر رمضان، فهو يحرص على تقديم أفضل أنواع المكسرات المختلفة بأقل سعر في السوق، وتوفير مختلف أنواع التمور التي تعد من الأشياء الضرورية على مائدة الإفطار لمعظم الأسر العربية، بالإضافة إلى أنواع الحلويات الشرقية الخاصة بالشهر المبارك مثل الكنافة والقطايف.

كما يعد العثيم من أفضل أماكن شراء السلع الغذائية في المملكة، وذلك بسبب حرصه المستمر على تقديم أفضل منتج بسعر مميز عن السائد في الأسواق السعودية، مما أدي إلى اكتساب ثقة المستهلك في كل ما يقدمه من سلع عن أي مكان آخر.

عروض العثيم السعودية الأربعاء 9 رمضان 1442

هذه العروض متاحة في جميع فروع العثيم داخل المملكة لمدة أسبوع وهي كما يلي:

علبة تمور فاخرة بسعر 48.95 ريال.

علبة تمر تمارا سكري رطب 500 جرام بسعر 5.95.

كيلو عجين كنافة 9.95 ريال.

علبة رقاق 1.95 ريال.

تونة جرين فارمز قطع 175 جرام ثلاث علب بسعر 11.95 ريال.

صابون تايد باودر مركز كيس 5 كيلو بسعر 29.95.

كم باقي على رواتب المتقاعدين شعبان 1442 | أبريل 2021