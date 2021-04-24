شوف عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية في رمضان وخصومات لأكثر من60%

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عروض اكسترا في شهر رمضان المبارك مميزة جداً وموفرة لجميع المشترين سواء عبر منافذ البيع في فروع أكسترا المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، أو من خلال موقع اكسترا الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فقد تجد بعض المنتجات متوفرة بالبيع المباشر وأخرى متوفرة فقط من خلال الإنترنت، توفر الشركة خدمات التوصيل إلى المنزل مجاناً في بعض مناطق المملكة، كما تقدم هدايا مجانية مع بعض المنتجات المباعة الأمر الذي يمنح المتسوق سعادة كبيرة أثناء شراء السلع المعروضة، وقبل عيد الفطر المبارك ترغب العديد من السيدات في إحداث تجديد في بعض أنواع الأجهزة الكهربية المتواجدة في المنزل وأدوات المطبخ بصفة خاصة، وفي السطور التالية نتناول معكم مجموعة مميزة من أقوى العروض المتاحة. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربية تقدم المجموعة عروض ممتازة على أجهزة هاير بخصومات رائعة حيث يمكنك شراء غسالة هاير المتوفرة بتعبئة أمامية، والاستمتاع بغسيل وتجفيف الملابس دون عناء، متوفرة بأوزان 10 كيلو أو 6 كيلو باللون الأبيض، مع نسبة خصم تصل إلى 28.13 % وفر 900 ريال بشراء هذا المنتج مقابل 2299 ريال بدلاً من 3199 ريال واستمتع بهدية مجانية بقيمة 250 ريال عند الشراء، كما أن التوصيل المجاني متاح، ويمكنك استلام المنتج خلال يومين فقط إذا كنت تقيم في المدن الرئيسية، وخلال 3-4 أيام في حالة إذا كنت مقيماً في مدن أخرى.



تُعرض ضمن عروض نهاية الأسبوع غسالة كلاس برو بتعبئة علوية وزن 7 كيلو جرام، متوفرة باللون الأبيض، بخصم مميز جداً يصل إلى 56.28% مع الأخذ بالعلم أن هذا العرض متاح اليوم فقط، اشتري المنتج واحصل على توفير بقيمة 900 ريال سعودي بشرائه بسعر 699 ريال بدلاً من 1599 ريال، واحصل على ضمان لمدة عامين. اشتري موقد غاز بيكو بلت إن بأربع عيون مقاس 60 سم مصنوع من الاستانلس ستيل واحصل على نسبة خصم 43.77% عند الشراء بسعر 899 ريال بدلاً من 1599 ريال ووفر 700 ريال، متاح التصويل مجانا إلى المدن الرئيسية في المملكة، كما يوجد ضمان لمدة سنتين مع المنتج. عرض ممتاز ضمن عروض موقع اكسترا على منتجات ال جي، نسبة خصم تصل إلى 46.78% عند شرائك تلفزيون 65 بوصة ذكي من إنتاج إل جي، تلفزيون فائق الوضوح بسعر 3299 ريال بدلاً من 6199 ريال، وفي حالة الشراء تقدم لك المجموعة هدية مجانية بقيمة 399 ريال سعودي.



اشتري غسالة برو تعبئة أمامية وزن 6 كيلو، 8 برامج متوفرة باللون الأبيض واحصل على خصم بنسبة 52.97% مع ضمان لمدة عامين على المنتج، احصل على المنتج بسعر 799 ريال بدلاً من 1699 ريال ووفر 900 ريال، كما تتيح لك اكسترا توصيل المنتج حتى المنزل. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية في رمضان وخصومات لأكثر من60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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