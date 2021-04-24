نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أخر عروض العثيم اليوم للأجهزة والهواتف والشاشات الأسبوع الثالث برمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر عروض العثيم اليوم علي الأجهزة المتنوعة والهواتف المحمولة وأيضاً الشاشات التلفزيونية من ضمن عروض الأسبوع الثالث من شهر رمضان الحالي ونقدمها لكم اليوم من ضمن أحدث عروض وتخفيضات أسواق العثيم مول ماركت التي يتم عملها كل أسبوع من العثيم وتكون العروض المقدمة علي كافة الفروع المختلفة داخل السعودية وفي شهر رمضان يتم تقديم أقوي عروض العثيم اليوم الأول من كل أسبوع ويتم الترويج للعروض الخاصة بشهر رمضان بشعار في شهر الخير عروضنا غير وتم في عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات قوية علي الأجهزة الكهربائية المتنوعة وما يخص المنزل من أدوات منزلية مختلفة داخل كافة الفروع من othaim market كما تم في الأسبوع الثالث من شهر رمضان عمل التخفيضات القوية علي الهواتف المحمولة وشاشات التلفزيون المختلفة الأحجام داخل العثيم مول والتي سنتعرف علي كافة التفاصيل المختلفة علي السلع المتنوعة من عروض العثيم الترويجية .

أخر عروض العثيم اليوم علي الأجهزة الإلكترونية في كافة الفروع علي مستوي السعودية

يتم عمل التخفيضات القوية داخل كافة فروع العثيم المنتشرة علي مستوي المملكة العربية السعودية حيث يتم عمل العروض بشكل ترويجي علي أجهزة إلكترونية متنوعة سواء كانت علي شاشات التلفزيون المختلفة أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية حيث يحرص معظم البيوت داخل المملكة العربية السعودية علي أقتناء كل ما هو جديد في الأجهزة الإلكترونية المختلفة حيث في كل فترة زمنية معينة يتم صدور الموديلات المختلفة علي كافة الماركات العالمية والمحلية الصنع للأجهزة المتنوعة ولذلك يرغب الكثيرين في أقتناء كل ما هو جديد من الأجهزة ولذلك يتم عمل أحدث عروض وتخفيضات أسواق العثيم مول ماركت علي أنواع عديدة من الأجهزة في الأسبوع الثالث من شهر رمضان الحالي حيث قامت إدارة العثيم في السعودية بعمل التخفيضات القوية علي أجهزة متنوعة من شاشات التلفزيون وأيضاً الهواتف المحمولة لماركات عالمية شهيرة في كافة الفروع بالسعودية وأيضاً الأجهزة المتنوعة الأخري مثل الأفران وأنواع مختلفة من أجهزة لا يستغنى عنها البيت السعودي وتعتبر أقوي عروض العثيم اليوم هي التي يتم تقديمها في شهر رمضان وتختلف بشكل كبير عن عروض الأيام العادية ونتعرف علي بعض أسعار السلع المختلفة بكافة الفروع كالآتي :-

هاتف سامسونج A1 COR16 تم تخفيض سعره إلي 325 ريال سعودي . هاتف سامسونج A42 من عروض العثيم الأسبوعية بسعر 1349 ريال سعودي . تخفيض سعر قدر ضغط كهربائي سعة 8 لتر بسعر 299 ريال سعودي بكافة الفروع . فرن كار ولين كهربائي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال سعودي بكافة فروع السعودية . غلاية ماء الشهيرة JVC وتخفيض سعرها بشكل قوي إلي 29 ريال سعودي بكل الفروع . مكواة الملابس الشهيرة الماركة العالمية OCARINA بخار وسعرها الحالي 59 ريال سعودي . othaim market يقدم تخفيض هائل علي قطاعة الخضار KINWOOD بسعر 99 ريال سعودي . ماكينة حلاقة للرجال ماركة CLICK ON وسعرها الحالي في رمضان 26 ريال سعودي بكل الفروع .

العروض القوية علي شاشات التلفزيون المختلفة بكل فروع العثيم وأجهزة أخري مختلفة

يتواكب العثيم مع كل ما هو جديد في الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي يتم أنتاجها علي مستوي العالم أو أذا ما كانت صناعات محلية لكي ما يتم تقديم كل ما هو جديد في الأجهزة المتنوعة حيث يتم أنتاج العديد من ماركات شاشات التلفزيون في كل فترة زمنية معينة وتكون ماركات عالمية شهيرة مثل SAMSUNG أو ماركات أخري مثل LG وغيرها من الأنواع المتعددة والمختلفة في أحجامها أو أمكانيات الشاشة الداخلية الخاصة بجودة الصوت أو الصورة أو غير ذلك كما أن هناك داخل فروع العثيم المنتشرة علي مستوي السعودية تخفيضات أيضاً علي المسارح المنزلية الخاصة بالصوت بخاصية STERIO وأيضاً أقسام خاصة بحقائب السفر مختلفة الأحجام وأيضاً عروض العثيم الترويجية الرائعة علي سماعات الهواتف بخاصية البلوتوث ونتعرف في السطور القادمة علي ما هي الأسعار التي تم تخفيضها في فروع العثيم كالآتي :-

شاشة التلفزيون OR LED SMART بخاصية 4K حجم 58 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي .

شاشة التلفزيون OR LED SMART بخاصية 4K حجم 65 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي .

شاشة التلفزيون MICRO DIGIT بخاصية 4K حجم 55 بوصة بسعر 1489 ريال سعودي .

أخر عروض العثيم اليوم لشهر رمضان علي جهاز استقبال قنوات فضائية VC PRO بسعر 39 ريال .

لشهر رمضان علي جهاز استقبال قنوات فضائية VC PRO بسعر 39 ريال . مسرح منزلي ماركة GIBAS ترولي وتخفيض سعره إلي 279 ريال سعودي بكافة فروع السعودية .

سماعات الهواتف بخاصية BLOUTOTH ماركة AIRBOADS بسعر 99 ريال سعودي في العثيم .

حقائب السفر مختلفة الأحجام ماركة TRAVEL TROLY بأسعار 88 ، 108 ، 124 ريال سعودي .

صينية الفرن الشهيرة ماركة CASIA BONITA في أقوي عروض العثيم اليوم بسعر 22.95 ريال .

بسعر 22.95 ريال . مقلاة البطاطس تعمل بالكهرباء الماركة الشهيرة PANIX بسعر 167 ريال سعودي بكافة الفروع .

قدر الضغط الشهير للمطبخ ماركة SUPER VISTA بسعر 79 ريال سعودي سعة تخزين 9 لتر .

العروض القوية الأخري علي ما يلزم المطابخ من أواني متعددة

تتعدد العروض والتخفيضات داخل أسواق العثيم المنتشرة داخل السعودية لتشمل العديد من الأنواع المختلفة من الأواني المستخدمة في المطبخ حيث هناك الكثير من الأقدار المستخدمة في طهي الطعام وأطقم متنوعة لأواني حفظ الطعام وأيضاً المقلاة بأحجام مختلفة وأنواع مختلفة من سطل المساحة وللتعرف علي الأسعار الخاصة بكافة الأنواع نذكرها في السطور القادمة بالتفصيل كالآتي :-

طقم كامل من قدور SWEET HOME عدد 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي . طقم كامل قدور ROYAL FOOD عدد 8 قطع مختلفة بسعر 99 ريال سعودي . قدور نوع SWEET HOME غير لازق بأسعار مختلفة حسب الحجم 55 ، 59 ، 64 ريال سعودي . عروض العثيم الأسبوعية علي طقم حفظ الطعام نوع SUPER MAX عدد 3 قطعة بسعر 39 ريال سعودي . ترمس بحجم متوسط نوع BLAMERO سعة 1 لتر بسعر 29 ريال سعودي بكافة فروع العثيم في السعودية . سطل المساحة ماركة MALTON وتم تخفيض سعره إلي 44 ريال سعودي بكافة الفروع في المملكة .

أخر عروض العثيم اليوم الخاصة بالأسبوع الثالث من شهر رمضان الحالي علي أنواع متعددة من الأجهزة الكهربائية المختلفة والهواتف المحمولة بكافة الفروع المنتشرة في السعودية وأدوات المطبخ المتنوعة في العثيم ويتم عمل العروض بشكل مستمر علي مدار شهر رمضان بشعار في شهر رمضان الخير عروضنا غير وسوف نوافيكم بما هو جديد في العروض الأسبوعية الجديدة .