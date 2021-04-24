شوف عروض الجميح رمضان 2021 علي السيارات الجديدة

يبحث عدد كبير من الأشخاص التي تهتم ب عالم السيارات في المملكة العربية السعودية عن آخر عروض الجميح رمضان 2021 على السيارات الجديدة واعتاد الجميع على عروض الجميح خاصة وأنها عروض قوية على كافة أنواع السيارات الحديثة لذلك يرغب الكثير في معرفة أحدث العروض، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض الجميح للسيارات في شهر رمضان المبارك 2021 وكافة التفاصيل الخاصة بالشراء من خلال الجميح.

عروض الجميح رمضان 2021

توفر شركة الجميح في شهر رمضان المبارك لجميع عملائها أقوى العروض والخصومات علي السيارات وتوفر العروض على أنواع محددة من السيارات والتي تكون أكثر طلبا واستفسارا من جانب المهتمين بأخبار وعالم السيارات في المملكة العربية السعودية وأبرز السيارات المتوفرة في العروض هي سيارات شيفرولية ترافرس، وسيارات شيفرولية تاهو فهي توفر العديد من العروض التمويلية التي تسهل على جميع الراغبين في شراء سيارة تقسيط سعر السيارة وتيسير أمور الشراء ويمكنك التقسيط على عامين دون وجود فوائد على السيارات، ويمكنك دفع حوالي 50% من سعر السيارة في هذا العرض المتوفرة.

عروض الجميح للسيارات رمضان 2021

عروض الجميح للسيارات التمويلية علي سيارة تاهو بالتعاون مع بنك الأهلي التجاري وتكون بنسبة 0% دفعة أولي، و 0% رسوم إدارية، و 1.50% نسبة رب تنافسية، ومدة التمويل تكون 5 سنوات وبرنامج الدفعات يكون 50% عند الشراء، و50% بعد عامين و 0% مرابحة، ، ومن البنك الفرنسي للتمويل التاجيري يكون البرنامج 0% دفعة أولي، و 2.40% نسبة ربح تنافسية، و 1% رسوم إدارية، ومدة التمويل هي 5 سنوات، وبرنامد الدفعتين يكون 50% عند الشراء و 50% بعد سنتين، و 0% مرابحة.

بالنسبة للحصول علي سيارة تاهو بالتعاون مع بنك البلاد يكون برنامج الدفعتين 50% عند الشراء و 50% بعد سنتين، و 0% مرابحة وبرنامج التاجير الدفع يكون بعد 3 أشهر بنظام 0% دفعة أولي، و0% رسوم إدارية، و 3.0 نسبة الربح، ومدة العقد تكون 64 شهر.