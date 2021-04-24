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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بيتزا هت جدة 2021 عروض شهر رمضان المبارك في المقال التالي
عروض بيتزا هت جدة من العروض الرائعة التي يوفرها مطعم بيتزا هت أحد أشهر مطاعم البيتزا المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني آخر عروض بيتزا هت جدة 2021 الخاصة بشهر رمضان المبارك، ويقدم مطعم بيتزا هت في كافة فروعة داخل مدينة جدة عروض قوية ومميزة علي البيتزا في شهر رمضان المبارك لكي يستطيع الجميع الاستفادة والاستمتاع بأقوى الخصومات والتخفيضات.
عروض بيتزا هت جدة
يوفر مطعم بيتزا هت العديد من العروض المميزة علي البيتزا مثل عرض الليمو الذي يتكون من 3 بيتزا مستطيلة ويمكنك اختيار المكونات الخاصة بها وهذا العروض متوفرة بسعر 76 ريال سعودي، وعرض الـ 3 بيتزا وسط بـ 87 ريال ويمكنك اختيار مكونات كل واحدة منهم، وعرض الـ 3 بيتزا كبيرة بـ 108 ريال وايضا يمكنك اختيار المكونات الخاصة بهم.
عروض بيتزا هت جدة اليوم
عروض بيتزا هت جدة من العروض الجميلة التي يمكن للجميع الاستفادة منها وتتوفر هذه العروض في مدينة جدة وجميع الأسعار بعد التخفيضات شاملة الضريبة المضافة، ويمكنك طلب البيتزا حتى باب المنزل أو استلامها من خلال أقرب فرع في المنطقة التي تعيش بها، وجميع العروض سارية في شهر رمضان المبارك 2021.
عروض بيتزا هت السعودية
يقدم مطعم بيتزا هت أشهى أنواع البيتزا المختلفة مثل بيتزا خضار وبيتزا جمبري وبيتزا تونة وبيتزا دجاج وبيتزا المأكولات البحرية، وبيتزا دجاج اللانش حارة، وبيتزا بيبروني وبيتزا سوبريم، وبيتزا هاوايان والعديد من أنواع البيتزا الرائعة التي يعشقها الكثير من الأشخاص لذلك توفر أقوي العروض علي البيتزا بشكل مستمر لكي يستطيع الجميع شراء وتناول البيتزا المفضلة لديهم بأقل الأسعار في شهر رمضان.
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