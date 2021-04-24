نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الرياض الأحد 25 ابريل 2021 لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو الرياض لمدة 3 أيام من أهم العروض التي توفرها لولو هايبر ماركت بشكل أسبوعي في المملكة العربية السعودية، ونوفر لكم في هذا المقال جميع عروض لولو في مدينة الرياض وتسري كافة هذه العروض لمدة 3 أيام كاملة في كافة فروع لولو هايبر ماركت داخل مدينة الرياض وهي عروض ال 10 ريال، و 20 ريال حيث توفر لولو بها كافة المنتجات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص بشكل يومي، وتوفرها باسعار مميزة للغاية وتخفيضات كبيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

عروض لولو الرياض

عروض لولو الرياض تحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات الطازجة أبرزها الخضروات والفواكه فهي توفر البطاطس والطماطم والفراولة، وأيضا من ضمن العروض تخفيضات على الأسماك واللحوم الطازجة مثل سمك شعري وسمك سردين ولحم سمك تونة والكثير من أنواع اللحوم الطازجة التي يحبها الكثير ويبحثون عنها دائما.

عروض لولو الرياض الأحد

تضم عروض لولو السعودية اليوم تخفيضات على جميع متطلبات شهر رمضان المبارك من منتجات غذائية ومعلبات مثل الزبادي والبطاطس واللحوم والفراخ والحلاوة الطحينية والزيت النباتي وزيت الذرة والأرز والتونة والسكر والمكرونة وكافة السلع الغذائية المختلفة الأخرى التي يمكنك الحصول عليها من خلال لولو الرياض.

عروض لولو الرياض اليوم

عروض لولو الرياض اليوم تحتوي على الكثير من أدوات المنزل والكثير من ألعاب الأطفال الرائعة مثل ألعاب اللوح المغنطيسي وشخصيات كرتونية للعب بها، وطائرات ألعاب، وأيضا تحتوي على العديد من المنتجات الشائعة الخاصة بالعناية الشخصية التي تناسب الرجال والسيدات، وتوفر تخفيضات وخصومات رائعة عليها.