نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اهم عروض سيارات انفينيتي في رمضان وبأسعار تنافسيه من التوكيلات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات انفينيتي من اعم السيارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي يستخدمها المواطنين السعوديين بكثره والتي تتميز بالراحة والرفاهية والتي تميزها عن باقي السيارات، عروض سيارات انفينيتي تقدم من التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والتي تم إطلاقها بالمملكة ومن ضمن العروض التي أطلقت في رمضان أيضا وهي اهم عروض السيارات في رمضان وعروض سيارات تويوتا العائلية بالمملكة، والآن سوف نقوم بشرح اهم العروض علي سيارات انفينيتي بالتفصيل مع توضيح كيفيه الحصول علي العروض واختيار السيارة المناسبة لك من خلال هذه المقالة.

عروض انفينيتي في رمضان

عروض انفينيتي في رمضان تم إطلاقها من خلال التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والتي تم إطلاقها في رمضا والتي أعلنت عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 12 أبريل 2021 والتي تنتهي في 31 مايو 2021، كما أعلنت أيضا التوكيلات العالمية السيارات التي شملهم العرض وهي انفينيتي Q50 2020 LUXE Wood Trim + SR + Sensory + Visibility و سياره انفينيتي Q70 2020 Luxe و سياره انفينيتي QX60 2020 Luxe و سياره انفينيتي QX80 2020 LUXE + Sensory والتي يمكن الحصول علي أي سياره منهم بكل سهوله.

اهم عروض انفينيتي

والآن سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل والتي يمكن الحصول عليها بالأسعار الأتية أو عن طريق التمويل أيضا والتي سوف يتم توضيحهم من خلال الأتي:

انفينيتي Q50 2020 LUXE Wood Trim + SR + Sensory + Visibility بسعر 162900 ريال ويمكن التقسيط علي مده 60 شهر بدون دفعه أولي وبقسط شهري 2299 ريال.

انفينيتي Q70 2020 Luxe بسعر 174900 ريال ويمكن التقسيط علي 60 شهر بدون دفعه أولي وبقسط شهري 2470 ريال.

انفينيتي QX60 2020 Luxe بسعر 196900 ريال ويمكن التقسيط علي 60 شهر بدون دفعه أولي وبقسط شهري 2777 ريال.

انفينيتي QX80 2020 LUXE + Sensory بسعر 289900 ريال ويمكن التقسيط علي 60 شهر بدون دفعه أولي وبقسط شهري 4090 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض انفينيتي

كما أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن كيفيه الحصول علي سياره من العروض والتي تقدم بالتعاون مع بنك الرياض الذي يقدم خدمه التمويل وذلك عن طريق تعبئه النموذج الخاص بالسيارة وطلب التقسيط وإرسالهم إلي التوكيلات العالمية وبنك الرياض وبعدها سوف يتم التواصل معكم لاستكمال خطوات التمويل والحصول علي السيارة.