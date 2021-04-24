شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70%

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية، خصومات بنده في المملكة العربية السعودية من أشهر العروض التي يتم تقديمها للعملاء في جميع نواحي المملكة، كما أن هذه العروض ينتظرها جميع العملاء للاستفادة منها وشراء كل مستلزماتهم الأساسية من المنتجات الغذائية والسلع، بالإضافة إلى وجود أقسام تشمل الكثير من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ ومنتجات العناية بالمطبخ أيضاً، وسنقوم بعرض مجموعة من هذه العروض. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده بلغ سعر علبة جبن قشقوان بقري عادي قليل الدسم هجدو ٤٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٦ ريال سعودي.

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تنزيلات بنده بلغ سعر علبة كرواسون فرنسي طازج محشي بالشوكولاتة ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم بلغ سعر كيلو معمول بالتمر حجم صغير ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو بيتي فور مشكل ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة ميني دونات وردي وأبيض بخطوط شوكولاتة ٨٠ جم ٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة كيك قوس قزح ٧٥٠ جم ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٠ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: عروض بنده اليوم بلغ سعر علبة دجاج مفروم فاخر اليوم ٤٠٠ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر علبة حشو سمبوسة دجاج رضوي ٢٥٠ جم ٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر علبة مكعبات صدور دجاج رضوي ٤٠٠ جم ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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