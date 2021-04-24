شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب تصل ل 60%

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عروض جرير الأسبوعية في السعودية، شركة جرير في المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الشركات شهرة وانتشار داخل مدن المملكة، ويرجع ذلك إلى كثرة فروع جرير والتي تهدف إلى سهولة وصول العملاء للمنتجات والأدوات التي يبحثون عنها، كما أن شركة جرير تقوم بعمل عروض كثيرة مختلفة أسبوعياً على جميع الأدوات المدرسية والمكتبية والإلكترونيات المختلفة التي يستخدمها الطلاب لتسهيل عملية الدراسة. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر سوار لياقة بدنية أي أو هواوي توك باند بي ٦٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٤٩ ريال سعودي.

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