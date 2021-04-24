اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 لربح الجائزة الكبري 500.000 دولار من جميع الدول

اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 ، تعتبر مسابقة الحلم من أكثر البرامج الشهيرة التي تقدمها قنوات MBC ، وهي مسابقة تتسم بالشفافية والنزاهة تقوم على تحقيق أحلام العديد من المشتركين ، ويتم إختيار الفائز وتسليمه الجائزة على الهواء مباشرة التى تصل الى 500 ألف دولار ، وقد أعلن الإعلامي مصطفي الأغا عن فتح باب الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر برنامج صدي الملاعب ويتم السحب على جوائز مختلفة ، تصل قيمة الجائزة الواحدة إلى 100 ألف دولار وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 .

اشترك الآن في مسابقة الحلم لربح الجائزة الكبري 500.000 دولار

يمكنكم التسجيل في مسابقة الحلم 2021 من أي دولة في العالم والدخول على السحب الرمضاني الذي يصل إلى نصف مليون دولار باتباع الخطوات الآتية :

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة ’’Dream’’ باللغة الانجليزية أو’’ دريم ’’ باللغة العربية للرقم التابع لدولتك .

الإجابة على السؤال الذي سيصلك في رسالة من أجل تفعيل اشتراكك بالمسابقة .

تزيد فرصك تدريجياً للفوز كلما أجاب المشترك على عدد كبير من الأسئلة . .

يتم إختيار الفائزين بطريقة عشوائية ويمكن استلام الجائزة من 90 الى 180 يوما .

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكنكم الإشتراك في مسابقة الحلم بإرسال رسالة من كافة أنحاء العالم

من جميع أنحاء العالم على رقم 008821622775627.

على الرقم الخاص بالأردن وهو 98880 .

على الرقم الخاص بالسعودية وهو 755505.

على الرقم الخاص بالإمارات وهو 6070 .

على الرقم الخاص بمصر وهو 95458.

على الرقم الخاص بسوريا وهو 1736.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2021