كيف تكون مربي إيجابي وكيف تتعامل مع الطفل العنيد وكيف تساهم في تنمية المهارات اللغوية لطفلك

كيف تكون مربي إيجابي ، لكي تكون مربي جيد لابد من معرفة مفهوم التربية الإيجابية، وأنها مسؤولية المجتمع بأكمله، وليس الأسرة فقط، فمفهومها هو أن المربيين يعتمدون في تربيتهم على تعزيز السلوكيات الجيدة والإيجابية للأطفال بدلاً من معاقبتهم على السلوكيات السيئة، مما يعزز لديهم أنهم دائماً جيدون، ولكن بطرق مختلفة، فقد يوجد أطفال مختلفون وليس سيؤون، وعندما يتم تحفيز الأطفال وتعزيز سلوكياتهم الجيدة يشعرون تلقائياً بالأمان والتواصل والقرب من تفكيرهم، ويصبحون أكثر قدرة على تحمل المسؤولية وفهم الأخطاء وعدم تكرارها.

كيف تكون مربي إيجابي

لكي تستمتع بالتربية مع طفلك، وتستمتع بأفضل الأوقات مع طفلك، فهناك عدة نصائح يجب الأخذ في اعتبارها وهي كالتالي:

إذا كنت تريد أن يعيش طفلك في طمأنينة تجنب المشاجرة في حضوره.

إذا كنت تريد طفلك لا يصبح عنيداً لا تخالف طلباته دائماً ولا تهينه في حضور أحد.

إذا كنت تريد طفلك أن يستمع إليك استمع إليه باحترام ولهفه.

إذا كنت تريد طفلك أن لا يشعر بالإحباط فلا تؤنبه بكلمات جارحة عندما يفشل في أمر ما.

إذا كنت تريد طفلك دائم الثقة فيك فلا تعده بما لا تقدر على الوفاء به.

إذا كنت تريد طفلك يزيد من ثقته في نفسه فلابد من تشجيعه على إنجازاته الجيدة وإعطاءه جائزة.

إذا كنت تريد طفلك يكون ناجحاً في المستقبل كن له أسوة حسنه في كل الأمور الحياتية.

كيف تتعامل مع الطفل العنيد

السماح: بأنك تسمح له أن يمارس أغلب متطلباته طالما مش هتأثر بالسلب على حياته أو صحته، ليس كل حاجة تترفض، لإن ده بيزود العند والعصبية، مثال على ذلك أنه لو محتاج يلبس ألوان مش لايقه مع بعض أو ماياكلش حاجة معينه مش حاببها عادي.

المدح: بانك ديماً تخليه يسمع كلام عن صفاته الجميلة، مثل أنه طيب جداً وبيحب بابا وماما، وأنه شاطر، ومميز.

الحدود: حدد لطفلك الخطوط التي لا يمكن أن يتخطاها باللغة البسيطة اللي بيفهمها.

كيف تساهم في تنمية المهارات اللغوية لطفلك