نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الأحد 13 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم التي ينتظرها العديد من الأشخاص في مختلف من المملكة العربية السعودية في كل أسبوع وفي كل يوم حيث تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية والأدوات المنزلية وجميع انواع المنظفات ومستحضرات التجميل بخصومات كبيره جدا تقدمها لعملائها بمناسبه شهر رمضان الكريم في يوم الأحد الموافق 25 ابريل 2021 حيث تتوفر هذه العروض حتي الثلاثاء 27 ابريل فقط.

عروض العثيم اليوم

تعد عروض العثيم من افضل العروض التي تقدم افضل المنتجات والسلع الرمضانية من فواكه وخضروات وجميع أنواع اللحوم والبقوليات والمعلبات والأسماك كما تحتوي علي جميع الأدوات الكهربائية والمنزلية كالشاشات التليفزيونية و الجوالات بجميع انواعها مثل ايفون ونوكيا وشاومي وريلمي بتخفيضات كبيره للجميع كي يستفيدوا من تلك المنتجات المقدمة في ذالك العرض.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع المنتجات التي يحتاجها كل منزل :

تقدم عروض العثيم تونه بسعر 11.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم شاي ربيع بسعر 18.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم صابون تايد بودره مركذ بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم وشكولاته بسعر 44.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم حليب نيدوا بودره بسعر 46.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم جبن المراعي بسعر 10.50 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية وجميع أنواع المكسرات :

تقدم عروض العثيم عجين كنافة بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم عجين سمبوسه بسعر 9.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم بلح الشام بسعر 17.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم قطايف بالمكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم كنافة بجوز الهند بسعر 18 ريال سعودي فقط وبخصم 50%

كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم 13 رمضان والتي تضم العديد من المستلزمات المنزلية كالمنظفات والسلع الغذائية التي يحتاجها كل بيت في رمضان بتخفيضات كبيره تقدمها متاجر وأسواق عبد لله العثيم فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات كي تستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة المقدمة قبل نفاذ العرض.