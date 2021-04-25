مكون سحري لتنظيف الحمام وإزالة البقع من الأرضيات وتلميع الحوض بطريقة سحرية

مكون سحري لتنظيف الحمام يعتبر من أبرز وأهم الكلمات البحثية التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة، لأنها من الأشياء الصعبة التي تتعب ربة المنزل بشكل كبير، لأنه يحتوي على عدد كبير من العناصر التي تتطلب إلى المجهود الشاق في تنظيفها، وكل جزء منها يحتاج إلى طريقة محددة في التنظيف، ولكننا نحاول قدر الإمكان من التعامل بالمكونات الطبيعية التي لا تحتوي على المزيد من المواد الكيماوية التي تضر بشرة اليدين والجهاز التنفسي، ففي الماضر كان يتم تحضير خلطات مكونة من العديد من المواد الكيماوية ولكنها فور التفاعل كانت تنتج غازات سامة تؤثر على الصحة بشكل خطير.

مكون سحري لتنظيف الحمام

يعتبر الخل الأبيض من المكونات السحرية والفعالة التي تسعد على تنظيف الحمامات وخصوصاً السيراميك والأحواض، فهو له قدرة وفعالية كبيرة على التخلص من البقع والأوساخ المتراكمة في كل مكان، كما أنه يعمل على تطهير الحمام من الجراثيم والبكتريا التي تتكون على الأسطح وتتراكم عليها، وذلك من خلال المكونات التالية:

كوب من الخل الأبيض.

كوب من الماء.

فرشاة بلاط.

بخاخة من البلاستيك.

خطوات التنظيف

يتم تشغيل المياه الساخنة للغاية في الحمام لفترة طويلة حتى يعبأ الحمام بالبخار. يساعد البخار على تفتيح مسام السيراميك مما يسهل من عملية تنظيفه. يتم مزج الخل والماء في البخاخ جيداً، ورش الأرضيات والأسطح جميعها به. يترك لمدة ربع ساعة وبعدها يتم دعك الحمام بأكمله باستخدام فرشاة البلاط الخشنة. بعد ذلك نقوم بمسح الحمام بالطريقة التقليدية والتخلص من المزيج المرشوش.

نصائح لسهولة تنظيف الحمام