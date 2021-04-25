شوف مهرجان السلطة عروض لولو هايبر ماركت القوية من 25 أبريل حتى 1 مايو

مهرجان السلطة ضمن عروض لولو ماركت يقدم هايبر ماركت لولو كل ما هو جديد في عالم التسوق بأقوى العروض وأقوى الأسعار وتزامنا مع شهر رمضان الكريم يقدم أقوى العروض على السلطة في مهرجان السلطة لعشاق السلطات والمقبلات، ويعد الهايبر ماركت من أقوى مراكز التسوق على مستوى الوطن العربي وخاصة داخل المملكة العربية السعودية لانتشار فروعه على مستوى جميع محافظات المملكة ويسعى دائما لإرضاء عملائه وتقديم كل ماهو جديد لجذب الانتباه بأقل الأسعار وهنا سوف نقدم لكم أقوى عروض المهرجان.

مهرجان السلطة عروض لولو في شهر رمضان

لا يمكن الاستغناء عن السلطات في وجبتنا الغذائية يوميا وخاصة في شهر رمضان الكريم لما تحتويه علي عناصر وفيتامينات مفيدة جدا لصحة الإنسان والتي تساعد في رفع المناعة ومواجهة العديد من الأمراض والفيروسات وخاصة في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أنها تساعد وظائف الجسم على القيام بعملها على أكمل وجه وتساعد علي حرق الدهون الزائدة في الجسم لذلك تعد السلطة طبق رئيسي أثناء اتباع نظام غذائي مميز المعروف بالرجيم، ويجب أن يحتوي طبق السلطة على العديد من العناصر والخضروات المختلفة فلا نقتصر على الطماطم والخيار كما يفعل العديد بل صرح العديد من أطباء التغذية بضرورة احتواء طبق السلطة على العديد من الألوان المختلفة مثل اللون البرتقالي في الجذر، واللون الأحمر في الطماطم والفلفل الأوان، واللون الأخضر في الخضرة كالبقدونس والشبت، ولا غني عن عصير الليمون وكذلك زيت الزيتون ليصبح بذلك طبق متكامل صحي يحتوي على جميع الفيتامينات والعناصر المفيدة لصحة الإنسان.

عروض لولو ماركت السعودية حتى 1 مايو