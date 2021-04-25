شوف عروض العثيم اليوم othaim market بخصومات 50% لفترة محدودة في اسواق العثيم مول

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم في othaim market بخصومات هائلة تصل إلى 50% على المنتجات الغذائية لفترة محدودة بمناسبة تخفيضات شهر رمضان المبارك من اسواق العثيم و العثيم مول ، كما تجدون لدى العثيم كذلك تخفيضات على الجوالات ومختلف أنواع الاجهزة اللإلكترونية التي يحتاجها المنزل، وسنعرض عليكم اليوم جديد عروض العثيم الطازج حتى يتسنى لكم الإستفادة منها.

عروض العثيم اليوم othaim market بخصومات 50% لفترة محدودة في اسواق العثيم مول

عروض العثيم الاسبوعية تتسم بأسعار تنافس كبرى السلاسل التجارية لبيع الأغذية، ولذا نجد فروع العثيم ماركت تنتشر في الكثير من مدن السعودية، بل وعدد من الدول العربية الأخرى، ونخص بالذكر اليوم خصومات عثيم السعودية على الحلويات، ومنتجات الألبان، وأكلات تلائم وجبة السحور.

عروض العثيم

يهتم المستهلك في شهر رمضان بتوافر بعض الحلوى والأطعمة السكرية على وجبة الإفطار، وهذا يرجع لعادة تناول الحلويات الشرقية والفاكهة بعد الوجبات، ويقدم هايبر العثيم تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية الفاخرة مثل الكنافة، وبلح الشام، والقطايف، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ وسعرها المناسب بتخفيضات حصرية تصل إلى 50% في خصومات حلويات العثيم لهذا الأسبوع.

سويس رول كنافة كيك شوكولاتة بسعر 11 بدلًا من 22 ريال سعودي.

تورتة كنافة بكريمة اللوتس بسعر 30 بدلًا من 60 ريال سعودي للكيلو.

هذا ويقدم العثيم أيضًا مستلزمات الحلويات الخام من عجين الكنافة لكل ربة منزل محبة لتحضير الحلويات بمنزلها، حتى يتثنى لها صناعة أشهى الحلويات الرمضانية، كما تقدم لكم عجين سمبوسة ورقاق لتحضير ألذ الأكلات باللحمة المفرومة أو الجبنة، وهذا أيضًا تجدوه بخصومات حصرية في العثيم، بجانب بعض أصناف المعجنات المشكلة بالجبن والزيتون التي تصلح كمقبلات على وجبات الإفطار أو السحور.

عروض العثيم اليوم

نجد لدى أسواق العثيم كل أطعمة وجبة السحور التي يُقبل على شراؤها المسلمون في شهر رمضان، حيث تعد وجبة هامة يعتمد عليها الأفراد لتقليل الشعور بالجوع في أيام الصيام، ولهذا يجب تنوع الأكل بها، ما بين الأجبان، واللحوم الباردة، والزبدة، والمخللات.

جبن الوادي فريش بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو.

مرتديلا حلواني اخوان بقر مع زيتون بسعر 29.50 ريال سعودي للكيلو.

اسواق العثيم

في الفقرة التالية كل ما هو متاح من منتجات العثيم من الزيوت بمختلف أنواعها، حيث يوجد أصناف مختلفة من زيت الطعام لكلٍ منها إستخدام معين في الطهي، فيستخدم زيت دوار الشمس والذرة عادةً في القلي، بينما يستخدم زيت الزيتون عادةً في السلطات، والمقبلات، والأجبان.

زيت زيتون ار اس 500 مللي بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

زيت عافية دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 31.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

العثيم مول

كما قدمنا لكم العروض السابقة على الأطعمة المتنوعة، تجدون معنا في التالي تخفيضات العثيم على الجبن من شركات أغذية متنوعة، فهي تعد من منتجات الألبان المفيدة والغنية بالكالسيوم، وتعتبر بديل مثالي لغير محبي اللبن الحليب؛ حيث يجتمع بها كل فوائده، ويعد أفضل أنواع الجبن وأقربها للحليب هي الجبنة القريش البيضاء المصنوعة من اللبن الخام دون أي إضافات.

جبن بوك كاسات بيضاء 810 جرام بسعر 16.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.

جبن كرافت الأصلية 2×870 جرام بسعر 39.95 بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

اليوم القينا الضوء على خصومات العثيم سوبر ماركت بخصومات الأطعمة بنسبة 50% على الحلويات الشرقية، ومنتجات الألبان اللازمة لوجبة السحور، وهذا بتخفيضات تمتد حتى يوم الثلاثاء الذي يوافق 27 أبريل 2021.