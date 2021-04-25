نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد شم النسيم 2021 وأهم عادات المصريين في الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد شم النسيم 2021 في مصر لهذا العام سيكون في خلال أيام شهر رمضان المبارك، يحتفل المصريون في كل عام ببداية موسم الربيع منذ القدم، فاحتفال عيد شم النسيم تعد مناسبة خاصة لن تعيش أجوائها إلا في مصر، وله ارتباط خاص عند المصريين بالكثير من العادات والأكلات في هذا اليوم، لذلك فإن هذا اليوم إجازة رسمية دائماً في كل عام لممارسة الطقوس المصرية في الاحتفال بشم النسيم، ولكن ما هو تاريخ شم النسيم وموعد إجازة شم النسيم في مصر في هذا العام 2021، هذا ما سنتعرف عليه اليوم في هذا المقال.

موعد عيد شم النسيم 2021

يأتي شم النسيم في كل عام في يوم الإثنين التالي ليوم عيد القيامة المجيد، ويكون هذا اليوم هو يوم إجازة رسمية بعد إجازة عيد القيامة المجيد، يأتي عيد القيامة المجيد هذا العام في يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 وهو يوم إجازة رسمية، وعليه فإن شم النسيم هذا العام يأتينا في يوم الاثنين الموافق 3 من مايو 2021.

يتراوح شم النسيم بين شهري أبريل ومايو من كل عام، وليس له تاريخ ثابت لأنه مرتبط بالتاريخ القبطي “التاريخ المصري القديم”.

عادات المصريين في الاحتفال بشم النسيم

يرتبط هذا اليوم بموسم الربيع لدى المصريين والاحتفال بانتهاء فصل الشتاء، لذلك فإن أول ما يميز الربيع هو الزهور والحدائق، فهو يوم خروج الأسر المصرية إلى الحدائق للجلوس بين الأزهار ومشاهدة قدرة الله تبارك وتعالى في تنوع ألوان الزهور والنباتات والتي تكون في أروع صورها في فصل الربيع.

ليوم شم النسيم بعض الأكلات الخاصة عند المصريين فيمكن تناول الأسماك المملحة أو الفطائر الحلوة أو الفطير المشلتت، ولا ننسى بالطبع البيض المسلوق الملون فهو يمثل ألوان الربيع الزاهية.