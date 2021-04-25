شوف عروض مكتبة جرير ايفون وهواوي وسامسونج احدث اسعار جوالات مكتبات جرير jarir bookstore

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات ايفون الحديثة، وهواوي، وسامسونج تجدوها بأحدث المواصفات الحصرية في سوق الجوالات السعودية، حيث تقدم مكتبات جرير jarir bookstore هواتف مختلفة ذات جودة علية مقابل أسعار مخفضة تنافس غيرها، وهذا من أكثر اسباب تفضيل المستهلك لخصومات جرير اون لاين jariri ، سواء على الجوالات أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية الذكية من شاشات أو لابتوب جرير.

عروض مكتبة جرير ايفون وهواوي وسامسونج احدث اسعار جوالات مكتبات جرير jarir bookstore

عروض جرير على اسعار الجوالات نقدمها لكم من أشهر الماركات مثل iphone وجوالات سامسونج وهواوي، وهذا بأفضل المواصفات التي تم طرحها في أسواق الجوالات لتواكب سرعة التكنولوجيا في هذا العصر، فنجد في العامين 2020 و 2021 قد تم إصدار الكثير من الهواتف ذات التقنيات الحديثة، والتي يبحث عنها الجميع عند شرائهم هاتف جديد.

عروض مكتبة جرير

نشرح لكم في هذه الفقرة تفاصيل عروض جوالات جرير علىى الهواتف التي تتبع فئة 5 جي أو جوالات الجيل الخامس، وهي شبكة إتصال تم تدشينها مؤخرًا لتحسين قوة شبكات الجوالات، فهي تقدم إتصال واضح وسرعة بيانات الإنترنت فائقة، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها هذا العام في العديد من الدول العربية، ولذا يسعى المستهلك إلى شراء جوال يدعم خاصية 5G.

سامسونج جالكسي اس 21 سعة 128 جيجا بسعر 3899 بدلً 3999 ريال سعودي.

عروض جرير

تحتوي جميع الجوالات الحديدثة على سعة للتخزين (الرام)، والتي من خلالها يتم تعامل الهاتف مع البرامج والبيانات به، وكلما كان حجم الرامات كبير كلما زادت سرعة معالجة الجوال للتطبيقات، وفي التالي اسعار الجوالات في جرير ، والتي تحتوي على رامات بحجم 12 جيجا بايت والتي تعد الأكبر مساحة في اوقت الحالي.

ايفون 11 جرير سعة 128 جيجا بسعر 3299 ريال سعودي.

مكتبات جرير

يوجد بمعظم الجوالات الحالية لدى جرير خاصية ان اف سي NFC ، وهي خاصية هامة تسمح للهاتف بنقل البيانات لهاتف آخر بطريقة أسرع بمجرد ملامسته بالهاتف الآخر، كما يمكن من خلالها تنفيذ الهاتف لمهام محددة مسبقًا، فمن المتوقع أن يتم إستخدام تلك التقنية في المستقبل القريب.

سامسونج s20 الترا جرير سعة 128 جيجا بسعر 3299 بدلً 5039 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض الجوالات في جرير على مختلف أتنواع الهواتف ذات التقنيات العالية، من حيث الإنتماء إلى الجيل الخامس، وتوافر خاصية نقل البيانات nfc، وأيضًا الإحتواء على سعة ذاكرة رام كبيرة، وهذا وفقًا لآخر التحديثات على موقع مكتبة جرير الرسمي.