شوف عروض أسواق العثيم في السعودية وأقوي التخفيضات والخصومات

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية، قبيل إعلان موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام، بدأت جميع الأسواق التجارية والهايبر ماركت في عمل عروض مختلفة تناسب شهر الخير والبركة الذي استقبلناه منذ أسبوع مضى، حتى يتمكن المواطن من توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها طوال شهر رمضان الكريم من أرز ولحوم ودواجن وفواكه وخضروات بجميع أنواعها التي يتم استهلاكها بشكل كبير طوال الوقت بأجود الأنواع، وغيرها من المواد الغذائية التي لا يستغنى عنها المنزل مثل الجبن بجميع أنواع، وكانت أسواق العثيم من أوائل الأسواق في ذلك.

عروض أسواق العثيم على الحلويات والمعجنات

تكثر الرغبة لدى بعض الأفراد في تناول الحلويات خلال شهر رمضان المبارك كالكنافة والقطايف والبسبوسة والبقلاوة وبلح الشام والنوتيلا بالشكولاتة والعديد من الحلويات اللذيذة والشهية التي يحب تناولها كثير من الأشخاص، وغيرها، لذا تقدم أسواق العثيم عروض متنوعة على الحلويات، وجاءت هذه العروض كالتالي:

تورتة كنافة بكريمة اللوتس 30 ريال.

كيلو بلح الشام 17.50 ريال.

بقلاوة جوز الهند والفول السوداني 19.95 ريال.

قطايف بالمكسرات 29.95 ريال للكيلو.

كيلو حلويات شرقية مشكل 29.95 ريال.

كيلو معجنات مشكل 24.95 ريال.

كيلو كنافة بحشوة جوز الهند والزبيب 18.95 ريال.

عجينة سمبوسة 9.95 ريال.

عجينة كنافة 9.95 ريال.

قرصان فاخر 8.95 ريال.

عروض أسواق العثيم على التمور

التمر من الأشياء الأساسية لدى المسلم في شهر رمضان، حيث من السنة أن يفطر المسلم على التمر، لذا وفرت أسواق العثيم عروض متنوعة على كافة أنواع التمر، والتي تضمنت:

كرتونة تمر مقتل 3 كيلو بسعر 49.95 ريال.

كرتونة تمر جالكسي 3 كيلو بسعر 36.95 ريال.

علبة تمر تمارا 500 جرام بسعر 5.95 ريال.

علبة تمر عجوة المدينة 1 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال.

كيلو تمر صفاوي المدينة بسعر 20.95 ريال.

كيلو تمر خلاص الذهبي 9.95 ريال.

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