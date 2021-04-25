نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021.. تعرف على موعد الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر2021، بسرعة البرق تمر أيام الشهر المبارك يوم يليه الآخر، وعليه فقد تصدر البحث عن موعد عيد الفطر 2021 محركات البحث خلال الأيام الحالية على كافة مواقع الإنترنت، لمعرفة مواعيد الاجازة الرسمية مدفوعة الأجر ومدتها، ومن هنا ننشر لكم كافة المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية لعام 2021، تابعونا في السطور القادمة.

موعد عيد الفطر 2021

يتساءل الكثير من المسلمين من جميع انحاء العالم عن موعد عيد الفطر 2021، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أجراها أنه من المفترض أن يكون الخميس الموافق 13من شهر مايو المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2021، على أن تكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5:28 صباحا بتوقيت القاهرة مراعاة فروق التوقيت المختلفة على حسب المحافظات.

وقد أوضح الدكتور محمد الصادق الأستاذ بالمعهد القومي، إن موعد عيد الفطر 2021 يتم تحديده من خلال مجموعة اللجان العلمية بالمعهد وذلك بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية، وفقاً لرؤية هلال شهر شوال، وأشار الدكتور الصادق إلى أنه يوجد عدد من الاشتراطات يتحدد على أساسها موقع الرؤية للهلال يجب تطبيقها بحزم لتكون الرؤية صحيحة.

موعد عيد الفطر 2021 والإجازات المتبقية في عام 2021

من أهم الأسباب التي تجعل الناس يبحثون عن موعد عيد الفطر 2021، هو رغبتهم في معرفة المواعيد المقررة للإجازة التي تمنح لهم خلال أيام العيد، وقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تبدأ إجازة العيد ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق12 من شهر مايو على أن تكون العودة يوم الأحد 16مايو، أما عن باقي الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، فمن المتوقع أن يصدر قرار من قبل مجلس الوزراء بترحيل كافة الإجازات الرسمية المتبقية التي تكون في منتصف الأسبوع ليوم الخميس.