نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلى اسماء البنات 2021 سعودية وخليجية ومن القران الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة احلى اسماء البنات 2021 يبحث عنها الكثيرون حيث تحتاج الكثير من النساء إلى أسماء بنات مميزة ومبتكرة وفي الدول العربية والاسلامية يرغب الآباء والأمهات في تسمية بناتهم اسماء من القرآن الكريم وأسماء عربية فخمة ومميزة خصوصا في دول منطقة الخليج العربي التي يفضل أهلها دائما استخدام أسماء فخمة ذات معاني قوية ودقيقة، ومن هنا على موقع ثقفني سوف نعرض بعض اسماء البنات الجميلة والمميزة وأسماء من القرآن.

احلى اسماء البنات 2021 سعودية وخليجية

بدأ في الآونة الاخيره الكثيرات من الأمهات يبحثون عن أسماء عربية خليجية وسعودية مختلفة لبناتهم فأصبحوا يبحثون عن أسماء بنات بلغة عربية أصيلة وإليكم بعض هذه الأسماء وشرح معناها لتسهيل اختيار الاسم المناسب للمولودة:-

كناز: هو إسم من الأسماء التي الخليجية المميزة وهو يعني الفتاة الممتلئة أو السمينة ذات القوام الجميل.

نارمان:- هو يعني حبات الرمان الناضجة.

نوف: وهو المكان المرتفع جدا العالي.

نجود: وهو جمع لكلمة نجد والمجد هو المكان المرتفع عن الأرض.

اليازيه: هو اسم من الأسماء التي يصعب نطقها وهو معناها الفتاة التي كالهدية لمن يحصل عليها.

خولة: وهو الفتاه ذات الكرامة التي لا يكسر عينها شيء.

اسيمه: وهو يعني الشجر الجميل.

ميلاء: ومهناه الشجره كثيره الأغصان.

غيداء: وهو من الأسماء السهلة في نطقها ومعناها الفتاة المتناغمة في مشيتها و الفتاة الرقيقة والناعمة.

اسماء بنات ٢٠٢١ سعودية وخليجية

يحتوي القرآن الكريم علي العديد من أسماء البنات ذات المعاني الجميلة جدا وإليكم بعض هذه الأسماء ومعانيها

سجى: وهو اسم يعبر عن الهدوء والسكون الذي يوجد خلال ساعات الليل الأخيرة.

‏توبة: وهو اسم يعني التوبة والإقلاع عن الذنوب كما أنه أيضا من أسماء أبواب الجنة.

‏سلسبيل: وهو اسم نهر من أنهار الجنة ويعبر عن الأمر السهل والسلاسة بالشيء.

‏تقوي: وهو اسم يعني الخوف من رب العالمين وخشيته.

‏حور: وتعبر عن الحور العين وهو أحد مواصفات الفتاة بالغة الجمال وأطلق هذا على نساء الجنه.

‏لؤلؤة: وهو من الأسماء المميزة وهو وصف الجنة ومن أحد صور المدح.

‏وسيلة: وهو الاسم الذي يطلق على الطريق الذي يسعى من خلاله الشخص للتقرب من رب العالمين.

‏دانيه: وهو وصف خيرات الجنة ويعني الشيء القريب.

‏براءة: وهو يعني التبرؤ من الذنب أو عدم فعل ما.

‏ود: ويعني المودة والكثير من الحب

‏فلك: وهو المكان الذي يدور به الكوكب بالسماء.

‏بروج: ويعني المكان الذي يرتفع عن الأرض.

‏ايلاف: وهو التعود على أمر ما أو العمل على التجهيز لفعل شيء.

‏منتهي: وهو يعني مصير الأمر ونهايته.

اسماء بنات من القرآن الكريم

من احلى اسماء البنات 2021 من القران الكريم ما يلي:

إيمان: وهو يعبر عن الالتزام الديني والتقرب من الله بالطاعات.

دعاء: وهو يعني الحديث مع الله والتقرب له وطلب ما تريده منه.

إسراء: وهو اسم يشير إلي المحاربة في سبيل الله والقتال لنصرة الدين.

أبرار: هو اسم يعني الطهارة والصفات الحميدة مثل الصدق وهي جمع بارًّا.

جنة: الاسم يشير بالطبع إلى الجنة وما بها من نعيم وخيرات ولقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن في العديد من مواضع الآيات القرانية.

اسماء بنات من أسماء الصحابة

كانت نساء الصحابة لهم أسماء جميلة و مميزة ومن هذه الأسماء ما يلي:-

منيعة: و هو أحد أسماء الصحابيات وهو المتمتع بالحماية.

‏رميساء: و هو يصبر عن تجمع الكثير من الأشجار الصغيرة بالصحراء.

دُرّة: وهو حبة اللؤلؤ نادرة و جميلة.

صفية: هو اسم لاحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني النظافة والنقاء.

عائشة: وهو اسم ابنة أبي بكر الصديق وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعني التي تعيش ولا زالت على قيد الحياة.

طيبه: وهو يعني الطهارة والجمال.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على مجموعة من احلى اسماء بنات ٢٠٢١ سعودية وخليجية ومن القرآن الكريم ومعاني الكثير من الأسماء التي ذكرت في القران الكريم.