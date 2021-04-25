شوف عروض هايبر بنده السعودي وتنزيلات من 17% الى 45% على المنظفات المنزلية للوقاية من الكورونا

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عروض هايبر بنده السعودي، تعتبر عروض هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية هي الأشهر على الإطلاق، تقدم أسواق هايبر بنده ماركت في السعودية الكثير من العروض الأسبوعية والتي يتم تجديدها يومياً هذه العروض تكون على جميع السلع والمنتجات التي يحتوي عليها المتجر، ودائماً بأسعار مخفضة جداً وتناسب جميع العملاء، أسواق بندة تتضمن الكثير من الأقسام التجارية المختلفة مثل قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف والمنتجات الغذائية وأدوات المطبخ وغيرها. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بنده اليوم بلغ سعر مطهر ومنظف متعددة الاستخدامات داك 3 لتر 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر بيكربونات الصوديوم آرم آند هامر 340 جم بيكربونات الصوديوم 907 جم العبوة 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم بلغ سعر معقم الأسطح ديتول بخاخ منظف متعدد الاستعمالات 500 مل 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.

عروض بنده جدة بلغ سعر ديو اكتيف داك 60 مل باور جل 750 مل منظف متعدد الاستعمالات 500 مل 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

بنده اليوم و تخفيضات بنده بلغ سعر سلك الاسفنج موج 5 قطع 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي. عروض بنده هذا الاسبوع تخفيضات هايبر بنده بلغ سعر مكنسة مع مكنسة خشنة وناعمة عصا بيبو 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

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عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر منظف الزجاج داك 650 مل 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.

عروض الجوالات في بنده بلغ سعر ملمع أثاث موبي 300 مل 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر بخاخ مبيد جميع الحشرات ريد 300 مل 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودي وتنزيلات من 17% الى 45% على المنظفات المنزلية للوقاية من الكورونا - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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