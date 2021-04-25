نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الاسبوعي وتنزيلات قوية بدءا من 9% حتى تبلغ 58% على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عروض العثيم اليوم الاثنين الاسبوعي، أسواق عبد الله العثيم تقدم أسبوعياً للعملاء السعوديين الكثير من العروض المميزة، هذه العروض تكون على سلع مختلفة وبأسعار رائعة، يفضل عملاء أسواق عبدالله العثيم دائماً هذه ويتسارعون للشراء منها لأنها توفر دائماً الكثير من الأموال وتوفر أيضاً الكثير من السلع التي يحتاجونها، تعرض هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها وعلى هذا الموقع الالكتروني يقدم الثيم دائماً الميزات الرائعة للعملاء مثل عمليات الاسترجاع أو عمليات الشراء. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم بلغ سعر زيت زيتون الشعال بكر 500 مل 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. تخفيضات العثيم بلغ سعر حليب هالي مكثف محلى 397 مل 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية بلغ سعر حليب بودرة هالي 1800 جم 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر زيت هالي دوار الشمس 2 عبوة 1.5 لتر ربطة 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر زيت فيكتو للطبخ 1.5 لتر 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر مكرونة أبو فهد سميليز 2 كجم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر تونة جنتل ابيض فاخر 182 جم 3 عبوات 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر مشروم تان كامل أو شرائح 400 جم 3 عبوات 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم بلغ سعر بطاطس تاستو كرينكل 1000 جم 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

عروض العثيم جده بلغ سعر حليب مانا مكثف محلى 297 جم 3 عبوات 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاثنين الاسبوعي وتنزيلات قوية بدءا من 9% حتى تبلغ 58% على المنتجات الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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