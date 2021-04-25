نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير ايفون بكل فئاتها بالسعودية في خصومات مكتبات جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير ايفون في السعودية بمهرجان تخفيضات مكتبات جرير jarir bookstore ، بجانب الخصومات الخاصة بشهر رمضان على الالكترونيات، كما يقدم نظام تقسيط جرير بشروط سلسة، ليتيح الفرصة لعملائه بشراء جهازهم المفضل بأكثر من وسيلة للدفع، ومن هذا المنطلق وللتيسير عليكم نقدم لكم آخر ما تم طرحه من عروض جرير للجوالات الجديدة.

عروض مكتبة جرير ايفون بكل فئاتها بالسعودية في خصومات مكتبات جرير jarir bookstore

عروض مكتبة جرير للجوالات الحديثة بأفضل إصداراتها نقدمها لكم على كافة جوالات ايفون جرير من الفئات ايفون 12 ، وايفون 11، وايفون اس اي، لكونها السلاسل الأحدث التي تم إصدارها مؤخرًا، والتي تحتوي على مواصفات حديثة نعرضها لكم تفصيلًا في السطور التالية.

عروض جرير

كل التخفيضات التالية هي خاصة بسلسلة جوالات ايفون 12 الشهيرة من شركة أبل والتي تتمتع بأحدث التقنيات العالية المحصورة على جوالات ابل فقط، حيث يوجد عدة جوالات من تلك الفئة لكلٍ منها مواصفات تميزها عن غيرها، حيث بدأت تلك السلسلة بالجهاز الشهير ابل ايفون 12، ثم تبعها ايفون 12 برو، وايفون 12 برو ماكس، وايفون ميني، ونذكر لكم أسعارهم لدى جرير اون لاين في التالي بالتفصيل.

سعر هاتف ايفون ١٢ جرير بـ 3599 بدلًا من 799 ريال سعودي للنسخة 64.

بـ 3599 بدلًا من 799 ريال سعودي للنسخة 64. سعر هاتف جرير ايفون 12 برو max يبدأ من 5199 ريال سعودي للنسخة 128، حتى 6699 ريال سعودي للنسخة 512.

يبدأ من 5199 ريال سعودي للنسخة 128، حتى 6699 ريال سعودي للنسخة 512. سعر هاتف ايفون ١٢ برو جرير يبدأ من 4699 ريال سعودي للنسخة 128، حتى 6199 ريال سعودي للنسخة 512.

عروض مكتبة جرير

قدمت jarir تخفيضات الجوالات على أجهزة ايفون 11 جرير ذات المواصفات الحصرية، والتي يوجد منها عدة إصدارت تتناسب مع استخدامات كل فرد، ومتاح منها حاليًا إصدارين 64 و 128 جيجابايت، ونترككم في التالي مع الأسعار:

سعر هاتف جرير ايفون 11 يبدأ من 2999 ريال سعودي للنسخة 64 ، حتى 3299 ريال سعودي للنسخة 128.

jarir bookstore

نأتي الآن لفئة إصدارات ايفون se جرير ، والمتاح منها ثلاث إصدارات 64، و 128، و 256 جيجابايت، ونعرض لكم في التالي كافة أسعارها في جرير السعودية:

سعر هاتف ايفون اس اي جرير يبدأ من 1899 ريال سعودي للنسخة 64 ، حتى 2499 بدلًا من 2629 ريال سعودي للنسخة 256.

قدمنا اليوم اسعار جوالات جرير من هواتف iphone 12 بكل فئاتها، وكذلك iphone 11 ، وايفون اس اي، وتابعونا ليصلكم كل ما هو جديد من عروض الجوالات في السعودية الحصرية لدينا.