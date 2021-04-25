شوف عروض بنده السعودية تخفيضات تصل ل 70 % حتي نهاية شهر ابريل

عروض بنده السعودية، يقع المقر الرئيسي لشركة بنده للبيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى سلاسل بنده للبيع بالتجزئة والرئيسية في دول الشرق الأوسط وتُعد سلسلة أسواق بنده من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية مع أكثر من مائتي متجر في أربعة وأربعون مدينة تقريباً.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده بتشغيل نوعان من المتاجر وهما هايبر بنده (المتاجر الكبرى) وسوبر ماركت بنده سوبر، وذلك مع أكثر من مائة وعشرين مليون من العملاء الذين يزورون متاجر بنده في كل عام، كما تقوم بنده بتشغيل 4 مراكز للتوزيع وهي مراكز رئيسية في المملكة العربية السعودية مع أسطول يتكون من من أكثر من ستمائة وخمسون شاحنة لتقوم بتوصيل 70 ألف صنف مختلف من المنتجات الغذائية وغيرها إلى متاجرنا.

دائما تقوم مجلة العروض الخاصة بسوبر ماركت بنده وهايبر بنده السعودية بتوفير خصومات على جميع السلع وأيضاً على الأجهزة الكهربائية وعلى أيضاً الأدوات المنزلية التي تلزم كل منزل، واليوم سنقدم لكم من خلال مقالنا سنتعرف على أهم عروض بنده السعودية، والتي يبحث عنها ويحتاج إليها الكثير من الأشخاص وذلك للاستفادة من التخفيضات والعروض المتواجدة عليها.

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