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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية تخفيضات تصل ل 70 % حتي نهاية شهر ابريل في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يقع المقر الرئيسي لشركة بنده للبيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى سلاسل بنده للبيع بالتجزئة والرئيسية في دول الشرق الأوسط وتُعد سلسلة أسواق بنده من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية مع أكثر من مائتي متجر في أربعة وأربعون مدينة تقريباً.
عروض بنده السعودية
خصومات بنده بتشغيل نوعان من المتاجر وهما هايبر بنده (المتاجر الكبرى) وسوبر ماركت بنده سوبر، وذلك مع أكثر من مائة وعشرين مليون من العملاء الذين يزورون متاجر بنده في كل عام، كما تقوم بنده بتشغيل 4 مراكز للتوزيع وهي مراكز رئيسية في المملكة العربية السعودية مع أسطول يتكون من من أكثر من ستمائة وخمسون شاحنة لتقوم بتوصيل 70 ألف صنف مختلف من المنتجات الغذائية وغيرها إلى متاجرنا.
دائما تقوم مجلة العروض الخاصة بسوبر ماركت بنده وهايبر بنده السعودية بتوفير خصومات على جميع السلع وأيضاً على الأجهزة الكهربائية وعلى أيضاً الأدوات المنزلية التي تلزم كل منزل، واليوم سنقدم لكم من خلال مقالنا سنتعرف على أهم عروض بنده السعودية، والتي يبحث عنها ويحتاج إليها الكثير من الأشخاص وذلك للاستفادة من التخفيضات والعروض المتواجدة عليها.
تخفيضات بنده اليوم
تنزيلات بنده على منتجات العطارة
- سميد خشن إماراتي، وفوائد السميد كثيرة ومنها فقدان الوزن، كما ينصح به لمرضى السكري، كما أنه يعمل على تعزيز الطاقة، وهو يقدم من بنده بسعر 5.95 ريال سعودي.
- بن خولاني محمص، فهناك الكثير من مدمني القهوة والذين يحبونها فهناك الكثير من الفوائد للقهوة التي لا يعرفها الكثير فمنها فهي تساعد على حرق السعرات الحرارية، كما أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية، أيضاً تحتوي على كثيراً من العناصر الغذائية، وتقدمها بنده بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.
- مكسرات مشكلة عادي، المكسرات يكثر أستخدامها خاصة في شهر رمضان الكريم لتزيين وحشو الحلويات، ولكن للمكسرات النيئة الكثير من الفوائد منها تحتوي على الألياف التي تساعد في حماية القلب لاحتوائها الدهون الغير مشبعة، وهي بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو جرام.
- حمص حي رقم 12، ويحتوي الحمص على العديد من المواد الغذائية الهامة مثل فيتامين ب 9، حديد، فسفور، وهو من أنواع البقوليات، ويقدم بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.
- بهارات شوربة، تتميز بهارات الشوربة برائحتها الخلابة التي تعطيها للشروبة بخلاف الطعم الرائع والذي يجعل الشوربة ذات طعم رائع وهي تقدم من بنده بسعر 29.95 ريال سعودي.
- لوز أبيض شرائح، اللوز فوائده عالية والتي منها احتوائه على فيتامين هـ المضاد للأكسدة والذي يعمل على تقليل الإصابة بمرض الزهايمر، وهو بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو.
- سكري رطب محلي مزارع النخيل، وهو يسمى التمر السكري لأن طعمه يشبه طعم السكر ولا يمكنك نسيان حلاوة طعمه المميز ويمكن أكله في مراحله سواء كان رطبا أو بلح أو تمر، ويقدم بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.
- تمر معجون مزارع النخيل، حيث يعتبر تمر مزارع النخيل من أفضل أنواع التمور وأطعمها، كما أن به الكثير من الفوائد ومنها أنه يعمل على تحسين عملية الهضم ويقدم من هايبر بنده فقط بسعر 4.95 ريال سعودي للعبوة.
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