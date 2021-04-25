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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض لولو الرمضانية خصومات وتخفيضات شهر رمضان المبارك في المقال التالي
أقوي عروض لولو على المنتجات الرمضانية وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها المنزل في رمضان بخصومات وتخفيضات أكثر من رائعة سوف نتحدث في هذا المقال عن مجموعه من تلك العروض والمواد الغذائية وفوائد هذه الأغذية علي جسم الإنسان وكما عودناكم في موقعنا موقع ثقفني بترصيع العروض بصفة مستمرة بالتفصيل ومتابعة جميع العروض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
أقوى عروض لولو الرمضانية
أقوي عروض لولو على مجموعة متميزة من عروض الأسماك بأسعار أكثر من رائعة وكما نعلم جميعا فوائد الأسماك للجميع سواء الكبار أو الأطفال ومنها يساهم السمك وبشكل كبير في ضحك القلب ويزود الجسم بأوميجا3، يساعد على ضبط ضغط الدم ويحسن من أداء الشرايين ويقلل من تجلط الدم يوفر لولو هايبر ماركت مجموعة من العروض وهي:
- ستيك سمك بالحليب سعر الكيلو الواحد ١٤, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٢٢, ٩٠ ريال سعودي.
- سمك سلطان إبراهيم سعر الكيلو الواحد ١٧, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٢٢, ٩٠ ريال سعودي.
- سمك جست ترينالي صغير سعر الكيلو الواحد ٢٢, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٢٩, ٩٠ ريال سعودي.
- روبيان مطبوخ سعر الكيلو الواحد ٢٨, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٣٩, ٩٠ ريال سعودي.
- سمك دورمان سعر الكيلو الواحد ٩, ٩٠ ريال سعودي بدلا من ١٧, ٩٠ ريال سعودي.
عرض اللحوم داخل لولو هايبر ماركت
يقدم لولو هايبر ماركت عروض مميزة على اللحوم بمناسبة شهر رمضان، تعتبر اللحوم من المواد الأساسية التي تمد الجسم بالبروتين والتي لا غني عنها في وجبات الإنسان الأساسية وذلك لأنها أقوى من المناعة وتساعد في بناء الأنسجة والعضلات وتحسن من الدورة الدموية لوجود عنصر الحديد، يتوفر داخل لولو هايبر ماركت مجموعة من العروض على اللحوم وهي:
- لحم عجل محلي بالعظم سعر الكيلو الواحد ٣٩, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٤٦, ٩٠ ريال سعودي.
- خروف أثيوبي كامل مقطع سعر الكيلو الواحد ٣٥, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٤٦, ٩٠ ريال سعودي.
- لحم جاموس هندي سعر الكيلو الواحد ٢٣, ٩٥ بعد الخصم بدل من ٢٩, ٩٠ ريال سعودي.
- لحم جمل طازج بالعظم سعر الكيلو الواحد ٢٩, ٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٣٦, ٩٠ ريال سعودي.
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