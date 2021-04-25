شوف عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 50% تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون عن العروض المقدمة من متجر بنده منذ وقت إطلاقها، فالعديد منا يستفيد من العروض من خلال تلبية احتياجات منزلهم بأفضل المنتجات وبأرخص الأسعار، وفي هذا المقال سنذكر لكم التخفيضات المقدمة من بنده. عروض بنده الأسبوعية تخفيضات بنده في السعودية: كوب كيك أمريكانا وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 10.95 ريال سعودي. رقائق السمبوسة سويتز وصل سعرها إلى 15.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 29.85 ريال سعودي. فريش كيك أمريكانا وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 10.95 ريال سعودي. عجينة سمبوسة بالزيت سويتز وصل سعرها إلى 22.95 ريال سعودي. كب كيك بحشوة الكراميل، الشوكولاتة، الفراولة، الفانيلا لوزين وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 11.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده عروض بنده اليوم معمول طازج حلواني وطحان وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بانيه خالي من الجلوتين وصل سعره إلى 28.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده خبز خالي من الجلوتين وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية خبز بون وصل سعره إلى 17.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي

قشطة التاج وصل سعرها إلى 17.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 31.50 ريال سعودي.

فل مدمس بنده وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.75 ريال سعودي.

شوربة الخضار عضوي وصل سعره إلى 15.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 50% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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