شوف حصريا أيفون 12 باللون الليلكى من عروض جرير

أعلنت مكتبه جرير عن هاتف أيفون 12 باللون الليلكى الجديد والذي سيتوافر في المكتبة والتي أعلنت عنه المكتبة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا مكتبه جرير حديثا عن عروض رمضان التي تم إطلاقها حديثا مع عروض وهدايا هواتف سامسونج والتي يمكن الحصول عليهم بكل سهوله لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، والآن سوف نقوم بشرح كيفيه الحصول علي هاتف أيفون 12 باللون الليلكى الجديد من جرير بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

أيفون 12 باللون الليلكى

أعلنت مكتبه جرير عن هاتف أيفون 12 وأعلنت أيضا عن مواصفات الهاتف المثيرة للغايه والذي سيتوافر 5g جيل خامس بشاشه Oled والتي تغطي الوجهة بالكامل وصممت بنمط الليل لجميع الكاميرات وصممت بنسبه تباين عاليه لوضوح اكثر ويتوافر طبقه حماية عليها في حاله سقوطه افضل بأربع مرات كما تم تزويد الهاتف بمعالج قوي مما زاد المنافسة بين الهواتف الحديثة الأخري كما انه تم توافر لون الليلكى الجديد والذي يعتبر مختلف عن باقي الألوان التي تم طرح الهاتف بها مما يزود من أثارته وأناقته كما أعلنت أيفون عن نوع الشاشة أيضا في الهاتف الجديد وهي super retina xdr وهي الموجودة في أيفون 12 برو.

أسعار أيفون 12 باللون الليلكى

أعلنت مكتبه جرير عن أسعار هاتف أيفون 12 باللون الليلكى الجديد والذي يمكن الحصول عليه بكل سهوله، وهذه الأسعار كالاتي:

أيفون 12 مني بسعة 64 جيجا جيل خامس بلون الليلكى بسعر 3299 ريال.

أيفون 12 مني بسعة 128 جيجا جيل خامس بلون الليلكى بسعر 3549 ريال.

أيفون 12 بسعة 128 جيجا جيل خامس بلون الليلكى بسعر 4049 ريال.

شروط الطلب المسبق من جرير

أعلنت مكتبه جرير عن شروط الطلب المسبق والتي سوف نشرحها لكم من خلال الأتي: