بدون دعك وبدون فرشاة تنظف الكوتشى والنشطة الأبيض والجلد والقماش بمكون سحري من أول مرة

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عمر شويل - جدة تنظف الكوتشى والنشطة الأبيض والجلد والقماش، أفضل طرق تنظيف الكوتشى الأبيض، فمن منا لا يعاني من عدم نظافة الكوتشي بعد الخروج مرة واحدة فقط من غسله، قم باستخدام تلك الطرق السريعة والسهلة للحصول على نظافة وكأن الكوتشي أصبح جديد.

بدون دعك وبدون فرشاة تنظف الكوتشى والنشطة الأبيض والجلد

الطريقة الأولى

معجون الأسنان من المواد التي تساعد على إرجاع الكوتشي جديد وذو بياض ناصع.

قم بوضع القليل منه على الكوتشي وعلى النعل.

أفرق معجون الأسنان على كامل الكوتشي باستخدام فرشة أسنان قديمة.

باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء قم بمسح معجون الأسنان.

تلك الطريقة يمكن استخدامها على جميع أنواع الأحذية، ولكنها أفضل على الأحذية الجلدية.

الطريقة الثانية

إذا ترغب في تنظيف الكوتشى بشكل كاملة والحصول عليه وكأنه أصبح جديد قم بوضع الكوتشي في الغسالة مع القليل من مسحوق الغسيل على درجة هادئ من درجات الغسالة.

تلك الطريقة هي الأفضل والتي يعتمد عليها الكثير، فإذا كان الكوتشي الأبيض الخاص بك فقط لونه الأبيض وضعه في الغسالة سوف يرجع له اللون الناصع البياض.

الطريقة الثالثة

إذا كان الكوتشي الأبيض الخاص بك يحتوي على بقع يصعب إزالتها، يجب عليك استخدام تلك الطريقة في تنظيف الكوتشى الأبيض قبل استخدام أي طريقة أخرى.

قم بخلط مسحوق الصودا والذي يسمي أيضًا بالبيكنج باودر مع القليل من منظف الأطباق.

ضع الخليط على البقعة وتفرك جيدًا باستخدام فرشاة الأسنان.

الطريقة الرابعة

إذا كنت ترغب في تنظيف الكوتشى الأبيض الخاص بك بالكامل ولا تريد وضعه في الغسالة الكهربائية، تستطيع استخدام تلك الطريقة: