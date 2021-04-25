اسماء اولاد سعودية 1442 أجمل الأسماء وأروع المعاني

اسماء اولاد سعودية 1442؛ هناك الكثير من الأسماء المميزة التي يفضلها العرب في إطلاقها علي أولادهم وخاصةً في المملكة العربية السُّعُودية وفي دول الخليج؛ وذلك لأنها أسماء سُعُودية الأصل ويوجد لها معاني مميزة ورائعة وعند نطقها يشعر الشخص بالفخامة والرقي، وفي السطور التالية سوف نعرض الكثير من الأسماء التي يبحث عنها المواطنين في دول الخليج لأبنائهم من خلال موقع ثقفني فيما يلي.

اسماء اولاد سعودية 1442

يوجد الكثير من الأسماء ذات الأصل السعودي الجميل فمنها الجديد التي تم تداولها حديثاً ومنها القديم التي تمتاز بالمعاني الرائعة؛ وكلما ازداد عدد المواليد ازداد البحث من قِبل الآباء والأمهات عن أسماء أبنائهم سواء كانت اسماء بنات أو أسماء أولاد؛ لذلك قمنا بجمع مجموعة رائعة من الأسماء الجميلة وسوف معرضها فيما يلي:

بدر: ويعني هذا الاسم القمر في ليلة اكتماله.

عدي: ويعني الشخص الذي يجري بسرعة كبيرة.

أوَّاب: ويعني الشخص الذي يعود إلي الله كثيراً الذي يذكر الله.

شبل: ويعني صغير الأسد عندما يصبح قادراً علي صيد فرائسه.

طلال: ويعني الشخص الذي يمتلك إطلاله جذابة الذي يتمتع بصفات الجمال.

براح: ويعني المكان الواسع الخالي من الزرع أو البيوت.

بليغ: ويعني الشخص اللبق الذي يتمتع بصفه فصاحة اللسان.

تلال: وفيما معناه الشيء الذي يرتفع عن مستوي سطح الأرض.

راكان: ويعني الشخص الذي يحمل صفة الرزانة والوقار.

اسماء اولاد جميلة ورائعة 2021

علي الرغم من التطور والتحديث الذي يحدث في البلاد وتداخل الثقافات بين بلاد العالم والانفتاح الكبير ممكن يجعل مجموعة من المواطنين في الخليج يتجهون ويفضلون البحث عن أسماء تتصف بالطابع الغربي؛ إلا أن الأغلبية من المواطنين ليزالوا يبحثون عن الأسماء الخليجية القديمة ذات الأصول العريقة وتحمل معاني قيمة ومتشابهة مع عادات وتقاليد المجتمع وتمثلت هذه الأسماء في التالي: