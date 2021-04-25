موعد عيد الفطر المبارك في السعودية 1442 .. توقيت أول أيام عيد الفطر المبارك “عيد سعيد”

إليكم موعد عيد الفطر المبارك في السعودية 2021 _1442 بالتقويم الهجري والميلادي، حيث يتساءل المواطنون متى اول أيام عيد الفطر المبارك وذلك مع تعاقب أيام شهر رمضان، ذلك وقد أعلنت الحسابات الفلكية بمعهد البحوث الفلكية بدولة السعودية بأن شهر رمضان لهذه السنة سيتم ثلاثين يوماً، حيث سيأتي عيد الفطر المبارك بعد انقضاء شهر رمضان حاملاً معه البهجة والرضا، وذلك حيث تتزين البيوت ونسمع التكبيرات والتهليل ونتمنى من الله هذه السنة زوال الغمة، وذلك بزوال فيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية وبهجة العيد بعد وقف صلاة العيد العام الماضي بسببها، كذلك من خلال هذا المقال سنوضح موعد عيد الفطر المبارك في السعودية 2021، وأيضاً مظاهر استقبال العيد في ظل ظروف فيروس كورونا.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية 2021

حيث أعلن معهد البحوث الفلكية بالسعودية بأن 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك تبعاً للاحصائيات التي أجرتها، ولكن سيتم مطالعة هلال شوال في السعودية يوم الثلاثاء 11 مايو، كما تتوقع بأن الخميس الموافق 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال، وبذلك ستكون صلاة عيد الفطر في توقيت 5:53 بتوقيت مكة المكرمة، كذلك يجب علينا استقبال عيد الفطر المبارك بكل ترحاب وفرح، وبآداب استقبال سنعرضها خلال السطور القادمة.

آداب استقبال اول أيام العيد في ظل ظروف فيروس كورونا 2021

يمكنك استقبال العيد مع أهل بيتك وخلق الفرحة والسرور بين الصغار والكبار، حيث لم يصدر بعد غلق أو فتح المساجد لصلاة عيد الفطر في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن يتوقع أن تفتح أبواب المساجد مع وجود الإجراءات الاحترازية بعدما تم فتحها في هذه الأيام في شهر رمضان، أيضاً يجب على المسلم إحياء سنة النبي من التطيب والتطهر ولبس ملابس العيد والزينة والتزين، إرسال رسائل التهنئة ومكالمات الفيديو للأهل والأحباب في المناطق المختلفة لنشر فرحة العيد.