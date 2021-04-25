نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعراض فقر الدم والأنيميا وافضل الاطعمة لعلاج الانيميا وقوة التركيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعراض فقر الدم او الانيميا، يعتبر نقص الحديد في جسم الانسان هو اكثر انواع نقص التغذية شيوعاً في جميع بلدان العالم، فقر الدم هو حالة تحدث للشخص عندما لا توفر خلايا الدم الحمراء ما يكفي من الاكسجين لأنسجة، وهو احد الاملاح المعدنية الاساسية لجسم الانسان، ويتحمل جسم الانسان فقر الدم الناتج عن نفص الحديد الي عدة اشهر دون ان يلاحظ ذلك، ولا يسبب اي اعراض عندما يبدأ لأنه يبدأ تدريجياً، والهيموجلوبين صبغة في خلايا الدم الحمراء تعطي الدم اللون الاحمر، وتنقل الاكسجين الي الانسجة بمساعدة الحديد وعندما ينخفض معدل الهيموجلوبين قد لا تحصل الخلايا الموجودة في الجسم علي ما يكفي من الاكسجين لتعمل بشكل جيد ونتيجة لذلك يزداد الانسان بالشعور بهذه العلامات

علامات فقر الدم

شحوب في الوجه

تعب جسدي

ضيق في التنفس

خمول

دوار

صداع

عدم القدرة علي التركيز

ومن العلامات المميزة لدي الاشخاص جفاف الجلد، تقصف الشعر، تقصف الأظافر

ويمكن التغلب علي مشكلات فقر الدم من خلال المكملات الغذائية، الاعشاب الطبيعية

مجموعة وصفات لعلاج الأنيميا او فقر الدم بالمنزل

وصفة فيتامين( ج )

تناول اطعمة غنية بفيتامين ج سوف يساعد الجسم علي تعزيز امتصاص الحديد ويوجد فيتامين ج في، البرتقال، عصير الليمون، الجوافة، الفراولة فجميعهم مصدر غني بفيتامين ج

وصفة طبيعية لعلاج الأنيميا بالمنزل ويمكن تطبيقها كالاتي

المكونات اللازمة للوصفة

½ ثمرة جريت فروت

ثمرة كيوي متوسطة الحجم

½ ثمرة تفاح

ملعقة كبيرة من العسل الابيض

⅛ ملعقة زنجبيل مبشور

طريقة التحضير

ضع الجريب فروت والكيوي المقشر في محضر الطعام المنزلي قطع التفاح وثم اضافته للفواكه السابقة في محضر الطعام مزج المكونات جيداً، ثم اضافة ملعقة العسل والزنجبيل الي عصير الفواكه، ثم يتم شربه ويكرر هذه الوصفة يومياً

وصفة أوراق المورينغا

يتم غسل بعض اوراق المورينغا جيداً يتم عصر الأوراق جيدًا مع محاولة استخلاص العصير الخاص بها. اضافة ملعقة من العسل الأبيض إلى عصير أوراق المورينغا، ويتم شربه يوميًا مع وجبة الإفطار.

وصفة فيتامين ب 12 وحمض الفوليك

في حالة الإصابة بالأنيميا او فقر الدم يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 وحمض الفوليك، ويمكن الحصول عليهما من خلال هذه الوصفة

2 حبة بيض

½ كوب فاصوليا مخبوزة.

1 كوب صغير سبانخ

3 من أزهار البروكلي.

رشة ملح

طريقة التحضير

ضع البيض في مقلاة غير لاصقة على النار، يتم طهي البيض لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ضع البيض في طبق وأضف إليه الفاصوليا المخبوزة، والبروكلي، والسبانخ، الملح ويتم تناول هذا المزيج كوجبة في الصباح

وصفة الخضروات الخضراء

الخضروات الخضراء مصدرًا جيدًا للحديد، ولذلك يمكن تناول الخضروات للتخلص من الأنيميا، مثل: السبانخ، والكرفس، والبروكلي، الباذنجان، الفلفل الاخضر، ويمكن اضافته الي اطباق الطعام

وصفة الشمندر

يعتبر الشمندر من اهم الاطعمة الغنية بالحديد والألياف والمعادن مثل، البوتاسيوم والكالسيوم والكبريت والفيتامينات، يعمل الشمندر علي تنظيف الجسم من السموم

يتم خلط ثمرة الشمندر مع بعض البطاطا وبعض الجزر ويتم وضعهم في محضر الطاعم وخلطهم جيداً، ويتم تناول ذلك العصير يومياً

وصفة بذور السمسم

تنقع بذور السمسم في الماء لمدة ساعتين الي ثلاث ساعات ثم طحنها واضافة ملعقة من العسل الابيض الي بذور السمسم وتناولها يومياً

ويمكن تناول العسل الاسود فهو مصدر غني بالحديد، والسبانخ، الموز، الرمان، التمر، الزبيب، وكل هذه الاطعمة تحتوي علي كمية من الحديد وفيتامين B