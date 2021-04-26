نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في السعودية بداية من 9 رمضان تسر القادمين لجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية خلال شهر رمضان المبارك من أفضل العروض التي يمكنك أن تجدها في المملكة العربية السعودية، فمن المعروف لنا جميعا أن أسواق العثيم من الأسواق التجارية التي تحرص على تقديم العديد من المنتجات المميزة لعملائها الكرام، كما أن أسواق العثيم تقوم بعمل العديد من التخفيضات المميزة للغاية طوال أيام العام وخاصة في المناسبات الخاصة مثل قدوم شهر رمضان المبارك.

عروض العثيم في السعودية

عروض العثيم في السعودية تضمنت العديد من التخفيضات المميزة على العديد من المنتجات المختلفة طوال الفترة من 9 رمضان الموافق 12 أبريل 2021 وحتى يوم 27 أبريل، ليكون بمثابة العرض الأسبوعي المقدم من العثيم، ويشمل العرض العديد من المنتجات المختلفة التي يكون عدد كبير من المستهلكين بحاجة إليها.

ويمكن للعملاء الحصول على هذه المنتجات من الفروع المختلفة للأسواق العثيم المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وخلال الفترة الأخيرة قامت أسواق العثيم بإتاحة خدمة توصيل المنتجات إلى المنازل في وقت أقل من 24 ساعة.

كتالوج مجلة عروض العثيم اليوم

ويمكن للعميل طلب أي منتج وسوف يصله إلى باب منزله، حيث يتم توصيل المنتجات في سيارات مبرده يمكنها المحافظة على العديد من المنتجات المختلفة، فيمكنكم طلب اللحوم والدجاج والأجبان، علاوة على العديد من المنتجات الغذائية، وسوف تصلك إلى باب منزلك، دون عناء الذهاب إلى الأسواق والبحث عن المنتجات المختلفة.

عروض أسواق العثيم المختلفة

تضمنت مجلة العروض الأسبوعية من العثيم مجموعة من المنتجات المختلفة، ومن ضمن هذه العروض:-

كيلو عصير برتقال بسعر 95 ريال سعودي.

كيلو قرع عسلي بسعر 75 ريال سعودي.

طماطم شيري كاسة مقابل 95ريال سعودي.

كيلو قرع أمريكي بسعر 45 ريال سعودي.

سلة كمثري بسعر 95 ريال سعودي.

وهناك العديد من عروض العثيم المميزة خلال هذه الفترة، والتي يمكنك الاستفادة منها بصورة كبيرة.