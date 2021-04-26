نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة العروض والتخفيضات الأسبوعية لشركة بنده من 9 حتى 15 رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم شركة بندة بتقديم أفضل العروض خلال الشهر الكريم، ولكنها من أكبر الشركات التي تقوم بعمل العروض على كافة السلع المستهلكة، وتقوم بعمل هذه العروض بشكل أسبوعي وحاصةً الوقت الحالي بمناسبة الشهر الكريم، كما تقوم بتجديد العرض كل أسبوع بمناسبة الشهر الكريم.

شركة بنده وأهم العروض الأسبوعية

لقد قامت الشركة بطرح كافة العروض الأسبوعية، يستمر العرض لمدة أسبوع، مع نهاية العرض يتجدد عرض آخر، وتهتم بتقديم كل المميزات الآتية

تقوم شركة بنده بتقديم عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية وغيرها من العروض التي تميز الشركة عن غيرها من الشركات.

كل ما تقوم به شركة بندة وكل فروعها بتحقيق كل ما ينال رضاء العميل وأن تسعى إلى زيادة عدد نسبة البيع والشراء من منتجات بندة.

تعتبر شركة بنده على هي الشركة الأولى على مستوى العالم العربي التي تهتم بعمل العروض المميزة، ومن (كثر العروض التي تقوم بها باستمرار هي عروض الموارد المستهلكة.

عروض بنده لأنواع التمور

من المعروف أن التمور والمكسرات بشكل عام من أكثر المواد المستهلك خلال شهر رمضان، لذلك قامت شركة بنده بعمل عروض مميزة على هذه المواد ومنها:

يبدأ العرض من 9 رمضان على السلع الغذائية كلها ويستمر العرض ليوم الثلاثاء الجاي الموافق 15 رمضان.

يستمر العرض لمدة أسبوع كامل، وسيكون العروض على التالي:

يكون العرض على السلع المستهلكة بشكل يومي مثل الزيت النباتي 5 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي.

كرتونة من مياة بيرين سعة 330 مل تكن ب 95 ريال سعودي.

كيس عشرة كيلو من سكر الأسرة الحجم الكبير يكن ب 95 ريال سعودي.

جبنة شيدر 500 جم سعر العبوة ب 95 ريال سعودي.

ولم تقتصر على هذه العروض فقط، بل ويوجد عروض على جميع أنواع التمور

عرض تمر من مزارع النخيل رطب محلي العبوة الواحدة ب 95 ريال سعودي.

كما تقوم شركة بنده بتقديم عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية وغيرها من العروض التي تميز الشركة عن غيرها من الشركات.

كل ما تقوم به شركة بندة وكل فروعها بتحقيق كل ما ينال رضاء العميل وأن تسعى إلى زيادة عدد نسبة البيع والشراء من منتجات بندة.

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