شوف عروض بنده على الأجهزة المنزلية وشاشات التلفزيون بأسعار مذهلة

هل تبحث باستمرار عن عروض بنده الأسبوعية المتميزة للاستفادة بأعلى الخصومات وشراء منتجك المفضل بأقل سعر، إذا الفرصة سانحة الآن لاقتناء ما ترغب في شرائه من الأجهزة الكهربية المنزلية وشاشات التلفزيون المختلفة من أشهر الماركات العالمية مع تخفيضات رائعة، الآن يمكنك الحصول على خصومات حقيقية ضمن عروض هايبر بنده خلال أيام شهر رمضان المبارك، فمجموعة أسواق بنده التابعة لمجموعة صافولا الاستثمارية تهنئ عملائها على طريقتها الخاصة بنشر الفرحة وتقديم أفضل العروض على المنتجات المعروضة في جميع الفروع المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض بنده على الشاشات

تقدم بنده ضمن عروضها الأسبوعية خصومات على بعض منتجات شركة سكاي وورث مثل تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة الذي يحتوي على مزايا الأندرويد بخصم مميز فيمكنك شراء المنتج مقابل 2399 ريال فقط بدلاً من 3066 ريال، وتوفير 667 ريال سعودي.

يوجد أيضاً ضمن العروض المميزة تلفزيون إمبكس جلوريا من إنتاج شركة إمبكس للإلكترونيات 65 بوصة بسعر 1649 ريال بدلاً من 2409 ريال سعودي فيمكنك الحصول على خصم قدره 760 ريال سعودي عند قيامك بشراء هذا المنتج.

وفر مبلغ مقداره 300 ريال سعودي عند شرائك تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال، واحصل على ميزة التوصيل والتركيب المجاني من panda.

تلفزيون سكاي وورث جوجل المميز 58 بوصة مع خاصية أندرويد تصنيع شركة سكاي وورث بسعر 2199 ريال بدلاً من 2699 ريال، احصل على خصم بقيمة 500 ريال سعودي.



احصل على توصيل وتركيب مجاني لتلفزيون فيليبس 43 بوصة عند شرائك المنتج بسعر 899 ريال بدلاً من 1209 ريال، والاستفادة بخصم مقداره 310 ريال.

تلفزيون تي سي إل 50 بوصة اشتريه الآن مع خصم حتى 200 ريال سعودي بشراء المنتج بسعر 1699 ريال بدلاً من 1899 ريال.

احصل على تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي، واستفيد من خصم قدره 200 ريال، مع إمكانية التوصيل والتركيب المجاني من بنده.

جوجل كروم كاست 3 متوفر بسعر 169 ريال بدلاً من 229 ريال.

احصل على تلفزيون سامسونج 40 بوصة بسعر 1249 ريال بدلاً من 1642 ريال، للاستفادة من خصم مقداره 393 ريال.

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