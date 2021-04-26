اربح مسابقة الحلم على جائزة 500.000$ واشترك عبر تطبيق HELM

دخل السحب الجديد من مسابقة الحلم على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي مرحلته الأخيرة، استعدادًا لإعلان اسم الفائز في المراسم التي تقام على الهواء مباشرةً عبر فضائية mbc، وتحديدًا على برنامج صدى الملاعب، حيث سيقوم الإعلامي مصطفى الأغا خلال الأيام القليلة المقبلة، لسحب ورقة الرابح الجديد والاتصال به لتهنئته، وهذه هي اللحظة التي ينتظرها آلاف المشتركين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، مع العلم انه سيتم اختيار فائز واحد، إلا أنه في الوقت ذاته، ستكون الفرصة سانحة أمام الآخرين من أجل الفوز بمنزل الأحلام باليونان، حيث سيكون الاختيار مقتصر على المشتركين أثناء إذاعة حلقة السحب المقبلة، أي أن فرص الفوز أصبحت أكبر من ذِي قبل.

سحوبات مسابقة الحلم 2021 والفائزين

يُعد سحب الحلم الجديد على جائزة النصف المليون دولار أمريكي هو الثالث خلال العام الجاري من مجموع جوائز تخطى حاجز الـ 3.5 مليون من العملة الأمريكية، وسبقه من قبل سَحبين حتى الآن:

سحب فبراير 2021 على جائزة بقيمة 120 ألف دولار وفاز بها المواطن الأردني محمد اللوباني. سحب مارس 2021 على جائزة 250.000$ وفاز به مواطن سوري يُدعى محمد العبيد. بينما ينتظر السحب الثالث أبريل / مايو 2021 اسم الفائز على جائزة الـ 250.000 دولار.

اشترك عبر تطبيق HELM

تتنوع طرق الاشتراك في مسابقة الحلم من أجل التيسير على المشتركين في جميع أنحاء العالم من سرعة وسهولة تفعيل اشتراكهِم، فبعدما كانت طرق الاشتراك تقتصر في السابق على إرسالة رسالة تحتوي على كلمة حلم أو الاتصال على الرقم المرادف لدولتك بسِعر دقيقة المحمول الدولية، تم إضافة طريقتين جديدتين إلكترونيتين، فأصبح من السهل الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة وتعبئة النموذج الذي تم وضعه خِصيصًا لهذا الغرض بالبيانات اللازمة والمطلوبة ثم رفع، كما تم إطلاق تطبيق HELM للجوالات الذكية، حيث تم تحميله وتثبيته على الموبايل، ثم تسجيل رقم الهاتف والموافقة على البنود والشروط وموافق.

رقم دولي موحد لجميع الدول

بالنسبة لعدم وجود بعض الأشخاص رقم هاتف لدولته ضمن أرقام الاشتراك في mbc dream، فيمكنه الاتصال على الرقم الدولي الموحد لكل الدول ( Thuraya 008821622775627 – Thuraya 008821610109 – Thuraya 008821622778021).