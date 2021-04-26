نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات الحديثة وتنزيلات حتى 24% على الماركات والموديلات المختلفة.. بادر بحجز جوالك من موقع جرير في المقال التالي
عروض مكتبة جرير للجوالات الحديثة، عروض مكتبات جرير على هواتف الايفون الحديثة، وسامسونج وهواوي تجدها بأحدث مواصفاتها الحصرية فقط في أسواق jarir bookstore مكتبة جرير للهواتف المحمولة بالمملكة العربية السعودية، و تقدم مكتبة جرير الجولات المختلفة ذات الجودة العالية و الأسعار المخفضة التي تنافس بها غيرها، وذلك من أكثر الاسباب التي تجعل المستهلك يفضل مكتبات جرير بما تقدمه من خصومات، وهناك أيضاً موقع جریر الاون لاين، سواء كان للهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية من لابتوب أو شاشات جرير.
خصومات جرير المميزة وعروض الجوالات في جرير
خصومات جرير على أسعار الهواتف المحمولة حيث قدم لكم جرير أشهر الماركات مثل سامسونج و iphone وهواوي، وهذه الماركات تقدم بأفضل مواصفات تم طرحها في الأسواق لكي تواكب التكنولوجيا وسرعتها في عصرنا هذا، فنجد أن في العامين 2020 و 2021 تم إصدار العديد من الهواتف الذكية ذات أحدث التقنيات، والتي يبحثون عنها وقت شرائهم لهاتف جديد.
عروض جرير للجوالات
نوضح لكم من خلال هذه الفقرة التفاصیل الخاصة بعروض الهواتف الذكية من جرير مثل الهواتف فئة الجيل الخامس أو جوالات، وهي شبكة من شبكات الإتصال التي تم تدشينها بالفترة الأخيرة للتحسن من قوة شبكات الهواتف الذكية، فهي تتميز بتقديم الإتصال الواضح وسرعة فائقة لبيانات الهاتف م الإنترنت، والمتوقع أن تفعل هذه التقنية بهذا العام في الكثير من الدول العربية، ولهذا يسعى المستهلكون إلى شراء الهواتف الذكية التي تدعم خاصية 5G.
عروض جرير على الهواتف الذكية
- عروض جوالات جرير تقدم جرير هاتف سامسونج جالكسي S21 Ultra ، فضي فانتوم، سعة 128 جيجابايت، شبكة 5G، وعليها خصم 15٪ بسعر 4399 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي
- عروض جرير على الجوالات Samsung، Galaxy S21 Ultra، 512 GB، Phantom Silver، 5G خصم 14٪ على سعر 5099 ريال سعودي (بدلاً من 5899 ريال سعودي).
- عروض جرير اليوم Samsung Galaxy Z Fold 2، سعة 256 جيجابايت، برونزي، 5G، يقدم خصم 23٪ بسعر 6199 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير عرض جرير على هاتف هواوي 128 جيجا بايت، وردي زهر الكرز، الجيل الرابع، LTE، بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي، هواوي 128 جيجابايت، فضي فلكي، الجيل الرابع LTE، بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين Lenovo K13، سعة 32 جيجابايت، أزرق تاهيتي، الجيل الرابع 4G، بسعر 399 ريال بدلاً من 449 ريال.
- تخفيضات جرير فقط من جرير لينوفو K13، سعة 32 جيجابايت، أحمر كورال، الجيل الرابع 4G، السعر 399 ريال بدلاً من 449 ريال.
- عرض جرير Vivo Y51، سعة 128 جيجا بايت، سبيكة تيتانيوم، 4G LTE، بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي
- جوالات مكتبة جرير موتورولا G5G Plus، سعة 128 جيجابايت، أزرق سماوي، الجيل الخامس 5G ، بسعر 1199 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون Apple iPhone 12 Pro Max، 512 GB، Gravity، 5G، السعر: 6499 ريال بدلاً من 6699 ريال.
- ايفون ١٢ جرير Apple iPhone 12 Pro Max، 256 GB، Gravity، 5G، السعر: 5399 ريال بدلاً من 5699 ريال.
- عروض جرير ايفون خصومات جرير على آبل آيفون 12 ميني، سعة 256 جيجابايت، أسود، 5 جي، بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 4049 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات الحديثة وتنزيلات حتى 24% على الماركات والموديلات المختلفة.. بادر بحجز جوالك من موقع جرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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