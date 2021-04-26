شوف عروض مكتبة جرير jarir bookstore على اللاب توب وتخفيضات جرير للإلكترونيات

عروض مكتبة جرير jarir bookstore على اللاب توب والإلكترونيات متوافرة من يوم 26 ابريل 2021 استمرارًا حتى يوم 10 مايو، ونجد بها أجهزة لاب توب من ماركات HP، هواوي، لينوفو، وتتمثل الإلكترونيات المتاحة في جرير jarir ساعات ذكية بخصائص فريدة من نوعها، وطابعات، وتخفيضات أكثر طوال شهر رمضان 1442 في جرير السعودية.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

تقدم مكتبة جرير عروض على اللاب توب نظرًا لأهميته في الحياة العملية، وأهم الخصائص المميزة له هى سهولة التنقل به في كل مكان، سهولة التعامل معه، ويختلف سعر اللاب توب حسب إمكانياته من ذاكرة داخلية، رام، معالج، ومن أهم عروض جرير لاب توب:

لاب توب HP ذو ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، 8 جيجا رام، بسعر 3349 ريال سعودي.

لاب توب لينوفو سعة 512 جيجا باي، 16 جيجا رام، بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

مكتبة جرير

إليكم عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية المتوافرة من ماركات ابل وهواوي وفيت بيت، وللساعات الذكية مميزات عديدة ومنها إمكانية الربط بينها وبين هاتفك الذكي مما يُمكنك من رؤية الإشعارات التي تأتي إلى هاتفك دون الحاجة للنظر إليه وكذلك تلقي المكالمات الهاتفية، وأيضًا تشغيل تطبيقات الجوال وفتحها، فهى عملية للغاية خاصةً إذا كان عملك كثيف، حيث ستسهل عملك وتوفر الكثير من الوقت، كذلك تتميز الساعات الذكية بامتلاكها شاشة باللمس، وتُناسب الساعات الذكية الرياضيين حيث تزودهم بالمعلومات الذين يريدونها كالمسافة الذي قام الشخص بجريها أو مشيها، نبضات القلب والضغط، وفيما يلي أبرز التخفيضات المتوافرة على الساعات الذكية.

ساعة ابل الذكية الإصدار 6 بسعر 1569 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي، وسعر الساعة بالشريحة الإلكترونية 2149 ريال سعودي بدلًًا من 2399 ريال سعودي.

ساعة هواوي الذكية watch fit بسعر 369 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

جرير jarir

توجد في مكتبة جرير jarir bookstore عروض على الطابعات، والتي تقوم بطبع ونسخ الأوراق، إجراء مسح ضوئي، ومميزات إضافية مثل سرعة طباعة الأوراق الملونة والتي تختلف حسب نوع الطابعة والتي يُمكن أن تتراوح بين 5 حتى 15 ورقة في الدقيقة، ويُمكن طبع الأوراق باللونين الأبيض والأسود بمعدل يتراوح بين 7.5 حتى 33 ورقة في الدقيقة وذلك طبقًا لإمكانيات الطابعة، وأيضًا طباعة الأوراق بدون إطار، وخصائص أخرى تميز الطابعات عن بعضها البعض.