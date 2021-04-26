شوف عروض جرير شهر رمضان أسبوع جديد هواتف وكمبيوتر بتخفيضات قوية بكل الفروع

عروض جرير شهر رمضان الأسبوع الثالث من الشهر والعروض القوية علي كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية بشكل قوي علي أقسام الهواتف المتنوعة من jarir وتشمل التخفيضات والعروض أيضاً قسم الكمبيوترات المحمولة الشخصية بتخفيضات قوية في كافة الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية من jarir bookstore وفيما يخص قسم الهواتف المحمولة التخفيضات تشمل ماركات عالمية من هواتف سامسونج و أيفون وغيرها من الماركات العالمية ذات الإصدارات الحديثة من جرير وتشمل أيضاً عروض جرير هواوي وهي هواتف ذات سمعة وشهرة عالمية وقسم جرير إلكترونيات متعددة تم تخفيض سعرها بشكل رائع في عروض مكتبة جرير وسيتم التوضيح لكل السلع في المقال بالتخفيضات الخاصة بها في كل قسم في السطور القادمة .

عروض جرير شهر رمضان وأقسام الهواتف المتنوعة وتخفيضاتها القوية

تتعدد العروض والتخفيضات في عروض جرير للجوالات أيفون ومعها أيضاً عروض جرير هواوي والقسم الخاص بالماركة الشهيرة سامسونج بالإضافة إلي عروض جرير إلكترونيات متعددة داخل القسم ولكن سنبدأ التحدث علي القسم الأول من التخفيضات الخاصة بهواتف SAMSUNG الشهيرة ومن المعروف عن هذه الفئات من الهواتف يتم تصنيع العديد من النسخ المختلفة منها سواء كانت الإمكانيات الداخلية أو في التصميم الخارجي لهذه الهواتف الشهيرة وفي عروض جرير للجوالات اليوم لماركة SAMSUNG هناك تخفيضات بشكل قوي علي أكثر من إصدار لهذه الهواتف أما عن عروض جرير أيفون هذا الهاتف المعروف علي مستوي دول كثيرة حول العالم بقوة إصداراته في إمكانياته الداخلية سواء في تكوين HARDWARE الخاص بالهاتف أو أمكانيات SOFTWARE الداخلية الخاصة بالبرامج القوية لهذا الهاتف وسنتعرف في السطور القادمة علي ما هي الأسعار والتخفيضات الخاصة بكل فئة من الفئات في كافة الفروع المنتشرة بالسعودية كالآتي :-

تخفيض سعر هاتف SAMSUNG GALAXSY S20 داخل jarir bookstore سعة 128GB بسعر 2399 ريال بدلاً من السعر السابق 4159 ريال سعودي . تخفيض سعر هاتف ALKATEL سعة تخزين 128GB بسعر 549 ريال سعودي بكافة فروع السعودية . تخفيض سعر هاتف SAMSUNG GALAXY S20 سعة 128GB بسعر 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال سعودي . تخفيض سعر هاتف VIVO سعة تخزين 32GB لون أزرق بسعر 459 ريال بدلاً من سعره السابق 499 ريال سعودي . تخفيض سعر هاتف VIVO S1 PRO سعة تخزين 128GB بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي .

العروض القوية علي الكمبيوتر واللاب توب في كافة الفروع بالسعودية

تتميز العروض القوية في شهر رمضان بتخفيضات أكبر من أي يوم عادي حيث يتم الترويج في شهر رمضان بشكل أكبر علي السلع من جرير حيث تقوم إدارة الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية بعمل هذه التخفيضات في شهر رمضان لأنه يكون التطلع لإرضاء العميل في هذا الشهر الكريم أكثر من أي عروض سابقة حيث تتسابق كافة الشركات الخاصة بأي سلعة استهلاكية أن تقوم بعروض مخفضة جداً وفيما يخص عروض جرير شهر رمضان علي الكمبيوتر والحاسبات بشكل تنوع لماركات متعددة مثل ماركة TC وماركة سامسونج وغيرها من الحاسبات الشخصية “اللاب توب” هناك في كل الفروع تخفيضات قوية في الأسبوع الثالث من شهر رمضان الجاري وللتعرف علي الأسعار الخاصة بهذه الماركات في السطور التالية كما يلي :-

تخفيض سعر الحاسب ماركة TC بتقنية 8K بمواصفات QLED إلي سعر 9999 ريال بدلاً من 16999 ريال سعودي .

تخفيض لاب توب SAMSUNG TU 8000 تقنية 4K بسعر 7919 ريال سعودي بدلاً من 13999 ريال سعودي .

تخفيض سعر حاسب MICROSOFT SERVICE BOOK بمواصفات 2*1 منفصل بسعر 7499 ريال بدلاً من سعره السابق 7999 ريال سعودي بكافة الفروع .

عروض مكتبة جرير علي حاسب MSI بتقنية GT76 بسعر 16639 ريال سعودي بدلاً من 20799 ريال سعودي .

علي حاسب MSI بتقنية GT76 بسعر 16639 ريال سعودي بدلاً من 20799 ريال سعودي . تخفيض أسعر أقسام عديدة من عروض جرير شهر رمضان في كافة الفروع المنتشرة في السعودية علي التليفزيونات الذكية وقسم الساعات الذكية وسماعات هواتف داخل الأذن الذكية وقسم سماعات الألعاب الإلكترونية وغيرها من السلع المختلفة .

عروض جرير شهر رمضان وهذه كانت بعض التخفيضات من أقسام مختلفة داخل مكتبة جرير علي مستوي السعودية كما يمكنكم التعرف علي كافة الأقسام والتخفيضات الخاصة بها من خلال زيارة أي فرع من الفروع المنتشرة في المملكة والتي تشمل تخفيضات كبيرة في الأسبوع الثالث من شهر رمضان .